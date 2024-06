초여름도 춤추게 만든 재즈의 순간들

큰사진보기 ▲ 2024 서울 재즈 페스티벌에 출연한 '히로미의 소닉 원더' ⓒ 프라이빗커브

큰사진보기 ▲ 2024 서울 재즈 페스티벌 무대에 오른 레이베이(Laufey) ⓒ 프라이빗커브

큰사진보기 ▲ 2024 서울 재즈 페스티벌 ⓒ 프라이빗커브

큰사진보기 ▲ 2024 서울 재즈 페스티벌 무대에 오른 데이식스 ⓒ 프라이빗커브

큰사진보기 ▲ 2024 서울 재즈 페스티벌을 마무리한 집시 킹스(Gipsy Kings)와 니콜라스 레예스(Nicolas Reyes) ⓒ 프라이빗커브