'불안정한 경기력' 가나, 귀화 선수 추진으로 반전 모색

11월 25일(금) 오전 1시, 스타디움 974

vs 포르투갈



11월 28일(월) 오후 10시, 에듀케이션 시티 스타디움

vs 대한민국



12월 3일(토) 오전 0시, 알 자누브 스타디움

vs 우루과이