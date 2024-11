스트리퍼의 신데렐라 스토리? 이건 사랑 이야기다

유니버셜 픽처스

"우리가 어디에 있지?"

"내 말은 우리, 우리가 어디에 있느냐고(No, I mean we, where are we?)"

"우린 그저 표류 중이야(We're just...drifting.)"

아노라단순한 질문이다. 보통 "여기가 어디야?" 정도의 뜻으로 받아들여지는, 영화 <라라랜드>(2016년)의 대사다. 두 주인공 미아(엠마 스톤)와 세바스찬(라이언 고슬링)의 대화 중에 미아가 묻는다. 우리가 어디에 있냐(Where are we?)고.세바스찬이 지명을 얘기하자 미아가 정정한다.세바스찬이 대답한다.<쉘부르의 우산>(1965년)의 리메이크나 다름없는 <라라랜드>의 유명한 대사다. 이 짧은 대화에서 우리(We)의 의미가 복합적일 수밖에 없다. 여기서 '우리'를 사랑으로 바꿔도 크게 문제 있는 독법이 아니다.<라라랜드> 대사로는 "Where are we?"를 "Where?"로 받아들인 게 '즉자 존재', "We?"로 이해한 게 '대자 존재' 발상이다. 두 사람이 한 공간에 있어도 각자라면 두 사람은 그저 우연히 그 공간에 위치할 뿐이다. 반면 한 공간에 있으며 각자인 둘을 함께라고 인식한다면 '우리'라는 공간을 새롭게 구축하게 된다. '우리'라는 공간은 그리피스 공원 같은 지명을 넘어선다.거기서 멈춰선 안 된다. 사랑은 고양돼야 한다. 고양되지 않은 사랑은 표류한다. 사르트르 용어를 계속 쓰면 사랑을 위해 '타자를 위한 존재(être-pour-autrui)'로 바뀌어야 한다. 함께인 각자만으론 사랑이 시든다. 서로가 '타자를 위한 존재'가 돼야 하고 서로를 '타자를 위한 존재'로 유발해야 한다.'타자의 시선(le regard d'autrui)'은 삶과 사랑의 준거로 매우 중요하다. 사랑은 기쁜 일이지만 품값이 많이 드는 일이다. 나를 '대자 존재'로 각성하고, '타자의 시선'을 예민하게 수용하며 '타자를 위한 존재'로 비변증법적으로 지양(Aufhebung)돼야 하기에 그렇다. 한쪽만이 아니라 둘 다 그렇게 돼야 하기에 사랑은 기적에 가깝다.