싸이랑 신곡 작업한 화사, "가장 힘들었다" 토로한 이유

큰사진보기 ▲ 지난 19일 거행된 미니 2집 'O' 기자간담회에 등장한 화사 ⓒ 피네이션

큰사진보기 ▲ 화사의 신곡 'NA' 뮤직비디오 주요 장면. 인기 댄스 크루 라치카와 잼 리퍼블릭의 참여 속에 프랑스 파리 촬영으로 완성되었다. ⓒ 피네이션

"앨범 통틀어 가장 힘든 곡이었다. 만족이 안 돼 재녹음을 정말 많이 했다. 내가 불러도 어색하더라. 근데 하다 보니까 결국 내 곡이 됐다. 애정을 담아 물을 듬뿍 주면서 결국 완성했다." (화사)

큰사진보기 ▲ 지난 19일 거행된 미니 2집 'O' 기자간담회에 등장한 화사 ⓒ 피네이션

"이전에 해왔던 느낌처럼 하지 않으려고 했다. 편한 방식에만 머물지 않고 더 잘할 수 있을 것 같다는 생각으로 집요하게 물고 늘어진 것 같다" (화사)

"나에게 해주는 말이 무척 심플했다. '너 진짜 잘해'라는 말은 대선배에게 인정받는 것 같아서 정말 뿌듯했다." (화사)

​"처음부터 두 팀과 작업을 하고 싶다고 콕 집어 싸이 오빠에게 말했다. 시안이 동시에 와서 보는데 둘 다 너무 좋았다. 이를 어떻게 나눠 써야할지가 더 큰 고민이었다." (화사)​

큰사진보기 ▲ 화사의 미니 2집 'O' 컨셉트 포토 ⓒ 피네이션

​"이번 활동에서 성적은 중요하지 않을 것 같다. 'NA'라는 작업을 한 것만으로도 너무 행복하다. 결과가 안 좋더라도 부끄럽지 않을 것 같다는 확신이 들었다." (화사)

"'그냥 화사다'라는 말을 듣고 싶다. 어떤 새로운 시도를 하더라도 '이 영역은 화사만이 할 수 있는 거다'라는 생각이 든다면 좋겠다."(화사)

그룹 마마무와 다양한 솔로 활동을 거치면서 '음원 퀸'의 입지를 굳힌 화사가 1년만에 신작을 들고 돌아왔다. 지난해 피네이션으로 소속사를 옮긴 후 싱글 'I Love My Body'로 건재함을 과시했지만 단 1곡의 신곡 외엔 이렇다한 새 노래의 소개가 없다보니 그녀의 작품에 대한 갈증이 컸던 팬들로선 아쉬움이 뒤따를 만 했다.​때마침 발표된 미니 2집 < O >와 타이틀곡 ' NA'는 그간의 기다림이 결코 헛되지 않았음을 입증하는 노력의 산물로 완성됐다. 소속사 대표 싸이를 비롯해서 프로듀서 유건형, 싱어송라이터 안신애 등 피네이션 소속 아티스트들뿐만 아니라 오랜 기간 화사의 작업에 힘을 보태준 박우상 작곡가와 히트메이커 라이언전 등 다양한 글로벌 음악인들이 힘을 보태면서 완성된 7개의 트랙은 화사가 지닌 모든 것을 담아냈다.뿐만 아니라 프랑스 파리 로케이션으로 완성된 뮤직비디오, 라치카와 잼 리퍼블릭 등 인기 댄스 크루의 안무 참여 등 블록버스터급 제작이 이뤄지면서 화사로선 모처럼의 컴백을 위해 아낌없는 노력을 쏟아 부었다. 지난 19일 서울 영등포구 여의도동 콘래드 서울에서 열린 미니 2집 발매 기념 기자 간담회에서 만난 화사는 긴장감 속에서도 새 음반에 대한 자부심으로 충만해 있었다.새 음반 < O >의 수록곡 하나하나 녹음 과정이 순탄하지 않았지만 화사는 그 중에서도 타이틀곡 'NA'는 가장 어렵게 탄생한 곡이라고 고백했다. 'Me, Myself, & NA(I)'라는 틀을 중심으로 남들의 시선에 구애받지 않고, 당당한 걸음을 내딛는 자신감을 녹인 이 곡은 UK 개러지와 하우스 장르를 녹여낸 트렌디한 팝 사운드가 인상적이었다.후렴구의 전개 방식은 누가 들어도 "싸이스럽다"라는 느낌이 들 만큼 싸이 + 유건형의 색깔이 강하게 녹아 있었다. 이 과정에서 싸이의 철두철미한 디렉팅과 쉼 없이 반복된 재녹음을 통해 어렵게 만족감을 갖게 됐다고 한다. 프랑스 파리 로케이션으로 촬영된 뮤직비디오 제작 역시 난관의 연속이었다.모처럼의 음반 작업은 스스로를 성장시키는 색다른 계기를 만들어줬다고.​철두철미한 싸이 특유의 디렉팅 역시 화사에겐 스스로를 다잡는 계기를 마련해줬다. "빈말을 하는 분이 아니다, 좋지 않으면 표정에 드러난다"라고 싸이에 대해 설명한 화사는 "좋으면 표정에서 모든 것에서 드러난다"라고 이야기했다.​울퉁불퉁한 돌로 채워진 거리에서의 춤은 다리 인대 부상을 유발시킬 정도로 쉽지 않았지만, 잼 리퍼블릭과 라치카 등 인기 댄스 크루의 노력이 접목돼 독특하면서 인상적인 춤동작으로 멋지게 뮤직비디오가 완성될 수 있었다.그동안 화사는 발표하는 곡마다 음원 순위를 석권하면서 그룹과 솔로 활동 모두 성공시대를 일궈낸 바 있다. 하지만 최근 급격히 변하고 있는 유행의 판도는 기존 수많은 음원 강자들조차 고전을 면치 못할 만큼 예측 불허의 방향으로 흘러가고 있다. 오랜만의 신작 발표로 팬들을 만나는 화사에겐 어떤 부담감을 안겨줬을까?​이와 관련해 한 기자의 질문을 받은 화사는 간담회 전날 안무 디렉터와 주고 받았던 문자 내용을 소개하는 것으로 답했다.'화사만이 할 수 있는 영역이라고 들어주시면 좋겠다'라는 작은 바람을 피력한 화사는 향후 도전해보고 싶은 장르로 재즈, 트로트 정서가 녹아든 음악을 제시했다.