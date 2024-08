태연- 샘스미스가 함께 부른 이 노래의 의미

큰사진보기 ▲ 영국의 팝스타 샘 스미스가 소녀시대의 태연이 한국어 가창으로 참여한 '아임 낫 디 온리 원'(I'm Not The Only One)을 29일 발표했다고 유니버설뮤직이 밝혔다. 사진은 샘 스미스(왼쪽)와 태연. ⓒ 연합뉴스 / 유니버셜 뮤직

"맹세했던 너와 나, 영원할 것처럼 믿을 수 없는 이 순간 난 아픈 상처뿐인걸."