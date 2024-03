박제가 된 프로그레시브 록, 그 천재들이 펼친 화려한 음의 향연

"박제가 되어 버린 천재'를 아시오? 나는 유쾌하오. 이런 때 연애까지가 유쾌하오. 육신이 흐느적흐느적하도록 피로했을 때만 정신이 은화처럼 맑소. 니코틴이 내 횟배 앓는 뱃속으로 스미면 머릿속에 으레 백지가 준비되는 법이오. 그 위에다 나는 위트와 패러독스를 바둑 포석처럼 늘어놓소. 가증할 상식의 병이오."

큰사진보기 ▲ 배저 <라이브 앨범 원 라이브> 배저 앞면 배저(Badger)의 라이브 앨범 <원 라이브 배저(One Live Badger)> 표지는 밴드 예스(Yes)의 중기 앨범 커버를 그린 로저 딘(Roger Dean)이 그렸다. ⓒ 최우규

큰사진보기 ▲ 배저 원 라이브 배저 뒷면 배저(Badger) 라이브 앨범 <원 라이브 배저(One Live Badger)> 뒷면. ⓒ 최우규

"날개야 다시 돋아라.

날자. 날자. 한 번만 더 날자꾸나.

한 번만 더 날아 보자꾸나."