'블루 자이언트'의 주인공, 11년 만에 한국 찾는다

큰사진보기 ▲ 제 16회 서울 재즈 페스티벌 2024 3차 라인업 ⓒ 프라이빗커브

큰사진보기 ▲ 제 16회 서울 재즈 페스티벌 2024 3차 라인업에 합류한 히로미의 소닉원더(Hirmoi's Sonic Wonder). 피아니스트 우에하라 히로미가 이끌고 있는 쿼텟이다. ⓒ 프라이빗커브