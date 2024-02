역대급 스타 40여 명이 하룻밤에 만든 기적

큰사진보기 ▲ 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 영화 <팝 역사상 가장 위대한 밤> 포스터. ⓒ 넷플릭스

1984년 말 역대급 호황을 이어가던 미국에서 대중음악계도 날개를 활짝 폈다. 수많은 전설이 활동을 시작했고 또 전성기를 맞이했다. 와중에 전설적인 가수이자 작곡가이면서도 사회운동과 인권운동 방면에서도 위대한 활동을 계속해 오고 있던 해리 벨라폰테가 그 명성에 걸맞은 기획을 마련한다.1984년 에디오피아 대기근으로 고통받는 이들을 위해 기금 마련 프로젝트를 진행하자는 것이었다. 그는 당대 최고의 음악 기획제작자 켄 그레이건을 통해 프로젝트를 실현시키고자 했다.그로부터 한 달 전쯤 영국에서 밥 겔도프가 기획한 'Band Aid'의 싱글이 나와 크게 히트쳤는데, 켄은 그 아이디어를 그대로 가져오기로 한다. 미국 최고의 스타들을 섭외하는 게 주목적이었다. 그룹명은 'USA for Africa'였다. 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 영화 <팝 역사상 가장 위대한 밤>이 그때의 긴박하고 흥미진진했던 노래 제작기를 전한다.켄과 해리가 가장 먼저 찾은 이는 라이오넬 리치였다. 라이오넬은 당대 최고의 뮤지션 중 한명이면서 인맥도 좋고 성격도 좋았다. 하지만 무엇보다 흑인이 흑인을 돕는 사례를 보여주기 위한 목적이었다. 그는 곧바로 퀸시 존스를 섭외한다.라이오넬은 스티비 원더, 마이클 잭슨과 함께 곡 작업을 하고 싶었으나 스티비가 연락이 닿지 않아 마이클과 둘이서 할 수밖에 없었다. 그들은 마이클잭슨의 집에서 작업을 시작한다. 한편 라이오넬은 1985년 아메리칸 뮤직 어워드에서 진행을 맡아야 했기에 몸이 열 개라도 모자랄 정도였다. 하지만 더 어려웠던 건 이 모든 작업은 아무도 모르게 극비로 진행해야 했다는 것이다.켄은 흑인 가수뿐만 아니라 백인 가수도 합류했으면 좋겠다고 생각해 해리에게 허락을 받고 바로 연락을 돌린다. 그리고 아이디어를 하나 내는데, 1985년 1월 28일에 있을 아메리칸 뮤직 어워드에 참석할 스타들을 섭외해 당일 모두 모여 한 번에 녹음을 끝내 버린다는 계획이었다. 그러지 않으면 그 많은 스타를 모을 방법이 없었던 것이다.녹음 10일 전에야 곡이 완성되었으니 시간이 얼마나 촉박했는지 짐작할 수 있다. 그런가 하면, 제목 '팝 역사상 가장 위대한 밤'의 역설이기도 하다. 위대한 일을 하기 위해 위대한 이들이 한데 모인 건 맞지만, 과정이 이토록 '괴랄'했는지는 전혀 몰랐으니 말이다.아메리칸 뮤직 어워드가 끝난 직후 로스앤젤레스의 A&M 스튜디오에 40여 명의 스타들이 모인다. 그야말로 장관 중의 장관, 기적같은 광경이라 할 수 있겠다. 하지만 개성과 실력이 강한 스타들이 모여 하룻밤 사이 녹음을 끝내는 건 결코 쉬운 일이 아니었다. 퀸시와 라이오넬의 역할이 절대적이었다. 퀸시가 통제하는 한편 라이오넬은 전달하고 달래야 했다.코러스가 아닌 단독 공연자 이름만 열거해 본다. 전설 중의 전설들이다. 라이오넬 리치, 스티비 원더, 마이클 잭슨, 브루스 스프링스틴, 밥 딜런, 케니 로저스, 다이애나 로스, 레이 찰스, 신디 로퍼, 빌리 조엘, 티나 터너, 폴 사이먼, 휴이 루이스, 케니 로긴스, 제임스 잉그램, 디온 워윅, 윌리 넬슨, 알 재로, 스티브 페리, 대릴 홀, 킴 칸스.말도 안 되는 이야기는 그렇게 성공했다. 이타심으로 똘똘 뭉친 이들만이 할 수 있는 일이었다.싱글 < WE ARE THE WOLRD >는 녹음 3개월 후 전 세계 10억 명이 동시에 들을 수 있었다. 비록 영어였지만 멜로디를 이해하고 느낌으로 이해할 수 있었다. 온세상이 모두 이 노래를 불러 세상을 단합하는 한편 세상의 변화를 이끌어내는 데 성공했다. 발매 후 8천만 달러 넘게 모금되었고 지금도 여전히 계속 모금되고 있다. 어마어마한 파급력이었다.발매 첫 주에 초판 100만 장이 팔렸다. 그래미 어워드와 아메리칸 뮤직 어워드를 휩쓸었다. 발매 즉시 명곡이자 클래식 반열에 올랐고 지금은 인류의 고전으로 남아 있다.