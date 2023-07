북미 현지인들로 케이팝 그룹 만들기, 박진영의 도전은 성공할까

큰사진보기 ▲ JYP 오디션 'A2K' 첫 회 주요 장면 ⓒ JYP엔터테인먼트

큰사진보기 ▲ JYP 오디션 'A2K' 첫 회 주요 장면 ⓒ JYP엔터테인먼트

큰사진보기 ▲ JYP 오디션 'A2K' 첫 회 주요 장면 ⓒ JYP엔터테인먼트

큰사진보기 ▲ JYP 오디션 'A2K' 첫 회 주요 장면 ⓒ JYP엔터테인먼트