에스파가 부르는 S.E.S. 노래, 묘하게 매력적인 이유

큰사진보기 ▲ 에스파 ⓒ SM엔터테인먼트

4인조 걸그룹 에스파(aespa)가 소속사 SM의 선배 그룹 S.E.S.의 곡을 에스파 스타일로 리메이크했다. 바로 1998년에 발표해 큰 인기를 누렸던 S.E.S. 정규 2집 타이틀곡 'Dreams Come True(드림스 컴 트루)'다.멤버 전원이 2000년 이후 출생자인 에스파가 1998년의 노래를 부르는데도 전혀 옛날 곡 같은 느낌이 나지 않는다는 것이 놀랍다. SM의 '리마스터링 프로젝트'의 일환으로 준비된 이 리메이크 작업에는 보아가 프로듀싱과 안무에 참여했고, S.E.S. 멤버 바다가 디렉터로 힘을 보탰다.도입부의 가사는 이렇게 시작한다. 리스너를 데리고 1990년대로 시간여행을 하는 이 노래는 원곡이 가진 신비로운 분위기에 에스파만의 젊고 힙한 분위기가 더해졌다. 도입부만 들으면 이 곡이 'Dreams Come True'가 맞나 싶을 정도로 크게 변형됐는데, 처음에는 이런 대범한 변화가 낯설고 어색하게 느껴졌다. 하지만 뒤로 갈수록 편곡버전의 매력에 빠져들게 됐다.이런 댓글들에 공감하지 않을 수 없었다. '넥스트레벨'이나 '세비지' 같은 에스파의 노래들의 특징이, 하나의 곡 안에서도 여러 번 변화하는 구간이 있어 구성이 다채롭다는 점인데 그런 특징을 'Dreams Come True'에서도 여실히 반영한 것이다. 곳곳에 영어 랩을 가미하여 더욱 젊고 힙한 에너지가 부여됐고, 리듬과 멜로디도 더 매력 있게 바뀌었다. 과한 리메이크라고 볼 수도 있지만 거부감보다는 '에스파스럽다'는 인상과 함께 편곡이 정말 훌륭하다는 긍정적인 인상을 준다.원곡과 너무 다르다는 댓글 아래에는 "나는 오히려 원곡이랑 달라서 좋던데"라는 댓글이 더 많이 달릴 만큼 에스파만의 개성이 잘 묻어있다. 이렇듯 좋은 반응을 얻은 데는, 원곡의 핵심은 살리면서도 편곡에 있어서 여러 시도를 했다는 데 있어 보인다.원곡의 핵심이 되는 위의 부분의 멜로디와 가사는 거의 건들지 않았다. 미래적인 분위기를 자아내는 특색 있는 소리들도 그대로 살려서 원곡의 향수를 느끼게 한 점도 똑똑한 편곡이다. 음원과 동시에 공개한 뮤직비디오 역시도 노래처럼 미래적인 콘셉트로 채워졌다. 원곡 뮤비를 오마주하여 신비롭고 몽환적인 분위기를 살린 점도 신의 한 수다.리스너의 이런 예리하고 재미있는 분석도 흥미롭다. 아바타를 내세운 에스파의 미래지향적인 콘셉트가 20년 전 S.E.S.가 보여준 콘셉트와 일맥상통한다는 점이 신기하고 묘하다. 특히 미래적인 분위기의 'Dreams Come True'를 선곡하여 리메이크한 것은 에스파의 매력을 한층 부각해주는 선택이었다.2021년을 마무리하고 새로운 해를 맞이하기 위해 준비하는 이 시점에서 꿈은 이루어진다는 메시지를 담은 'Dreams Come True'는 무한반복하기 딱 좋은 곡이 아닐 수 없다.