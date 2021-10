2년 만에 돌아온 콜드플레이, 우주와 푸른 하늘을 쫓다

큰사진보기 ▲ 콜드플레이의 정규 9집 'Music Of The Spheres' ⓒ 워너뮤직코리아

큰사진보기 ▲ 9집 'Music Of The Spheres'를 발표한 콜드플레이 ⓒ 워너뮤직코리아

큰사진보기 ▲ 콜드플레이와 방탄소년단 (James Marcus Haney x Heo Jae Young x Kim So Jung) ⓒ 워너뮤직코리아

And up there in the heavens Galileo saw reflections of us too

저 높이 천국에서 갈릴레이 갈릴레오도 우리를 지켜 보았겠죠.

Pluribus unum, unus mundus All the satellites imbue

여럿이 하나로 모이는, 모두가 하나가 된 세상 모든 위성들이 하나로."

- 'Coloratura' 중