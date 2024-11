부산의 준PO 진출 드라마... 수원 삼성 6위로 밀어내

심재철

2024 K리그2 결과(11월 9일 오후 2시, 부산 구덕운동장)

★ 부산 아이파크 3-1 부천 FC 1995 [골, 도움 기록 : 손휘(13분 30초,도움-이동수), 음라파(50분 44초,도움-라마스), 페신(86분 48초,도움-강지훈) / 이의형(74분 42초)]

◇ 부산 아이파크 선수들(3-4-3 포메이션)

FW : 손휘(46분↔천지현), 음라파(68분↔이준호), 페신

MF : 권선윤(79분↔이상준), 라마스, 임민혁, 이정(36분↔강지훈)

DF : 김희승(46분↔황준호), 이한도, 이동수

GK : 구상민

◇ 부천 FC 1995 선수들(3-4-3 포메이션)

FW : 박창준(68분↔박형진), 한지호(53분↔이의형), 바사니(53분↔김동현)

MF : 김규민, 박현빈, 카즈(56분↔정재용), 최병찬(46분↔윤재운)

DF : 전인규, 이상혁, 서명관

GK : 김현엽

-퇴장 : 김규민(9분)

◇ 2024 K리그2 최종 순위표

1위 FC 안양 63점 18승 9무 9패 51득점 36실점 +15

2위 충남 아산 FC 60점 17승 9무 10패 60득점 44실점 +16

3위 서울 E랜드 FC 58점 17승 7무 12패 62득점 45실점 +17

4위 전남 드래곤즈 57점 16승 9무 11패 61득점 50실점 +11

5위 부산 아이파크 56점 16승 8무 12패 55득점 45실점 +10

----------------- 플레이오프 진출 기준선 -------------------

6위 수원 삼성 블루윙즈 56점 15승 11무 10패 46득점 35실점 +11

7위 김포 FC 54점 14승 12무 10패 43득점 41실점 +2

8위 부천 FC 1995 49점 12승 13무 11패 44득점 45실점 -1

9위 천안 시티 FC 43점 11승 10무 15패 48득점 57실점 -9

10위 충북 청주 FC 40점 8승 16무 12패 32득점 42실점 -10

11위 안산 그리너스 37점 9승 10무 17패 35득점 48실점 -13

12위 경남 FC 33점 6승 15무 15패 45득점 62실점 -17

13위 성남 FC 26점 5승 11무 20패 34득점 66실점 -32

K리그 준플레이오프, 플레이오프, 승강 플레이오프 일정 정리지난 해 마지막 게임 트라우마를 벗어나기 위해 홈 팀 부산 아이파크 선수들은 매우 조심스럽게 게임을 시작했다. 그런데 예상하지 못한 곳에서 변수가 생겼다. 게임 시작 후 9분도 안 돼 부천 FC 1995 미드필더 김규민이 빨간 딱지를 받고 퇴장당한 것이다. 위험 지역도 아니었는데 부산 아이파크 윙백 이정의 발목을 밟는 위험한 반칙을 저질렀다. VAR 온 필드 리뷰를 거쳐 조지음 주심이 다이렉트 퇴장 명령을 내렸다.그리고 얼마 지나지 않아서 부산 아이파크의 첫 골이 나왔다. 멀티 플레이어 이동수가 오른쪽 측면에서 반 박자 빠르게 찔러준 공을 받은 손휘가 오른발 인사이드 킥을 감각적으로 굴려넣은 것이다.필드 플레이어 숫자 1명이 적은 부천 FC 1995가 1골로 전반을 잘 끝냈지만 후반까지 버틸 수는 없었다. 50분 44초에 부산 아이파크의 멋진 추가골이 터졌다. 라마스가 왼발 오버헤드 킥으로 넘겨준 공을 키다리 골잡이 음라파가 미끄러지며 오른발 발리 슛으로 끝낸 것이다.이렇게 5위 조건을 갖춘 부산 아이파크 선수들은 수비 실수로 74분 42초에 부천 FC 1995 후반 교체 선수 이의형에게 1골을 내주기는 했지만 왼발 감각이 뛰어난 페신이 86분 48초에 강지훈의 스루패스를 받아 침착하게 왼발 쐐기골을 터뜨리며 준플레이오프 진출 티켓을 확실하게 낚아챘다.같은 시각 목동 종합운동장에서도 놀라운 결과가 나오는 바람에 토요일 오전까지 4위 자리에 올라 있던 수원 삼성 블루윙즈가 가장 우울한 토요일 밤을 마주하게 됐다. 수원 삼성 블루윙즈와 부산 아이파크가 승점 56점으로 똑같이 정규리그 36게임을 끝냈지만 다득점 기록을 승점 다음으로 인정하는 K리그 규정상 수원 삼성보다 9골을 더 넣은 부산 아이파크가 5위로 준플레이오프 진출권을 잡아냈다.이제 K리그는 1부리그, 2부리그 할 것 없이 가장 숨막히는 11월을 맞이한다. 10일 벌어지는 K리그1 파이널 B그룹 게임에서 다이렉트 강등 멍에를 뒤집어써야 하는 팀이 결정될 수 있는 구도이기 때문에 '인천 유나이티드 vs. 대전하나 시티즌' 게임과 '전북 현대 vs. 대구 FC' 게임에 많은 축구팬들이 몰려들 수밖에 없다.그리고 2주 뒤 24일에 K리그1 파이널 라운드 마지막 게임들이 끝나면 K리그2 준플레이오프(전남 vs. 부산)에 이어 플레이오프(서울 E랜드 vs. 준플레이오프 승리 팀) 승리 팀이 결정돼 승강 플레이오프 두 작품이 나란히 이어지게 된다. 2025 K리그1에 처음으로 보랏빛 명함을 내미는 FC 안양 이외에 K리그1으로 올라가거나 K리그2로 미끄러지는 팀들의 운명이 깊어간다.