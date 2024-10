실리카겔, 대만 최대 인디 시상식 후보 올랐다

▲2024 대만 골든인디뮤직어워즈(GIMA) GIMA

실리카겔 이외에도 일본의 펑크 밴드 에이지 팩토리(Age Factory), 일본의 매스 록 밴드 라이트(LITE), 홍콩 베이스의 인스트루멘탈 그룹 버진 베케이션(Virgin Vacation), 포크와 재즈를 융합한 몽골의 밴드 나라바라(NaraBara), 그리고 중국 싱어송라이터 예오안(Yeoian) 등 다양한 뮤지션들이 노미네이트되었다.



GIMA의 후보에 오른 아티스트만 살펴보아도 현재 대만 인디 음악의 흐름과 트렌드를 읽기에 충분하다. 기대되는 부문 중 하나인 '최우수 앨범' 부문의 후보로는 대만 매스 록 밴드의 대표 주자이자 여러 차례 한국을 찾기도 했던 엘리펀트 짐, 대만의 힙합 오디션 프로그램 '더 래퍼스'의 우승자인 타이완 랩 핸섬 맨(Taiwan rap handsome man), 싸이키델릭 록 그룹 브레멘 엔터테인먼트 Inc.(Bremen Entertainment Inc.) 등이 이름을 올렸다.



최우수 앨범 부문과 함께 가장 주목받는 올해의 '최우수 밴드' 부문에서는 5인조 펑크 록 밴드 플루타토(Plutato), Wayne's So Sad, I'mdifficult, Sorry Youth, Elephant Gym, 그리고 Bremen Entertainment Inc. 등이 그 자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다. 이 외에도 4개 부문에 후보로 오른 힙합 프로듀서 Dac 역시 눈여겨볼 이름이다.



이번 GIMA 시상식에서는 한국의 싱어송라이터인 이랑이 대만의 가수 Enno Cheng과 특별한 콜라보 무대 역시 선보일 예정이다. 이랑은 2022 한국대중음악상에서 <늑대가 나타났다>를 통해 올해의 음반상을 수상했던 아티스트다. 서울가요대상 출연 당시 '차별금지법 지금 당장'이라는 메시지를 수화에 실어 전달했던 이랑이 어떤 이야기를 들려줄지에도 관심이 집중된다. 최초로 총 3개에서 글로벌 생중계를 진행하는 GIMA는 어느 때보다 다양한 이야깃거리를 만들고 있다.

