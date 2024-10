"아파트 아파트" 빌보드 직행한 술자리 게임

더블랙레이블

곡과 함께 발표된 뮤직비디오 역시 익살스럽다. 핑크색 배경을 뒤로 한 채 브루노 마스가 양손에 태극기를 든 채 흔들고, 두 사람이 마주 앉아 술 게임을 하는 모습이 담긴 것도 웃음을 자아낸다.



'아파트'에 대한 반응은 국내외를 가리지 않고 뜨겁다. 국내에서는 가공할 만한 중독성 때문에 '수능 금지곡'이라는 수식어가 붙었다. 멜론을 비롯한 주요 국내 스트리밍 서비스 차트에서 1위에 올랐다. 세계 최대 스트리밍 서비스인 스포티파이에서는 10월 20일 기준 글로벌 일간 차트 2위에 올랐다. 높은 스트리밍 수치에 힘입어 빌보드 핫 100 차트에서는 15위권으로 진입할 것으로 예측된다.



'아파트'는 로제가 미국의 애틀랜틱 레코즈(Atlantic Records)와 계약을 맺은 후 처음으로 발표한 곡이기도 하다. 로제는 블랙핑크의 멤버로서 2023 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌의 헤드라이너를 맡았으며, 2021년에는 솔로곡 'On The Ground'로 빌보드 핫 100 차트에 진입했다. 지난 9월 애틀랜틱 레코즈와 솔로 계약을 맺고 본격적인 글로벌 행보에 돌입한 상태.



로제와 함께 호흡을 맞춘 브루노 마스는 한국인이 가장 사랑하는 팝스타 중 한 사람이다. 절륜한 노래 솜씨는 물론 알앤비, 록, 레게 등 다양한 장르를 오가는 작곡, 연주, 그리고 퍼포먼스 능력까지 갖춘 전천후형 아티스트다. 데뷔 후 지금까지 15개의 그래미상을 받았다. 지난해 6월에는 서울 잠실종합운동장에서 내한 공연을 열었고, 2일간 10만 명 이상의 관객을 동원했다.



블랙핑크가 그룹 활동을 잠시 멈춘 가운데, 멤버들은 솔로 활동에 여념이 없다. 그리고 그 색채가 저마다 판이해 흥미롭다. 리사는 스페인 팝을 대표하는 아이콘 로살리아(Rosalia)의 손을 잡은 것에 이어, 지난 9일 'Moonlit Floor'를 발표했다. 제니 역시 지난 11일 발표한 'Mantra'에서 여성들의 연대를 과시했다. '아파트'에서 B급 감성을 장착한 로제는 오는 12월 6일 자신의 첫 솔로 정규 앨범 < rosie >를 발표할 예정이다.





