대선 아니라면 다른 평가 받았을 영화..."그래서 어쩌라고?" 말한 관객

▲대선 후보를 다룬 작품인데도 영화관이 한적했다. 그만큼 트럼프에 대해서는 더 알것도 없다는 뜻이기도 하고 민감한 시기에 민감한 인물에 대한 영화에 대한 거부감도 작용한 것 같다. 장소영

개인적으로 가장 충격적인 장면은 로이 콘의 집에서 향락 파티가 시작되는 장면이었다. 트럼프조차도 구역질을 느낄 정도의 난잡한 파티지만 시작에 앞서 로이 콘이 연설 할 때만 해도 트럼프는 그들의 일원이었다. 로이 콘은 연설 중에 자신이 얼마나 미국을 사랑하는지를 말한다. 그리고 다 함께 '신이여 미국을 축복하소서(God bless America)'를 외친다. 그들이 외치는 축복과 유권자가 바라는 축복은 같은 결일까.



엔딩크레디트가 올라가는 동안 여성 그룹 바카라(Baccara)의 'Yes, Sir. I can Boogie'가 흘러나왔다. 바카라는 독일어로 장미라는 뜻이지만 순간 카지노를 연상시키는 이름이다. 밤새 부기우기 댄스를 출 수 있다는 유혹적인 가사에 그룹 이름까지. 마지막 엔딩 곡까지 꼼꼼하게 골랐다 싶다.



영화에는 '미국은 가장 큰 고객(I mean America is the biggest client)'이라는 대사가 나온다. 이는 어느 한 정당에만 적용되는 말은 아닐 것이다. 사람의 걸어온 길을 보면 앞으로 걸어갈 길도 보인다고 했던가. 미국 대선을 앞두고 후보들이 과거 걸어온 길에서 과연 성장했는지, 정치 인생을 함께하는 주변 인물은 어떤지 양당 후보를 다시 한번 찬찬히 살펴보고 싶어졌다.



덧.

영화의 상영 시기가 아쉽다. 대선 기간이 아니었다면 트럼프도 영화도 다른 평가를 받았을 것이다. 이대로라면 서로 상처와 손해만 남을 듯싶다.

