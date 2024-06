브라질의 40년 메탈 거장, 그들의 '라스트 댄스'

큰사진보기 ▲ 인천 펜타포트 락 페스티벌의 3차 라인업 ⓒ 인천 펜타포트 락 페스티벌

브라질의 메탈을 대표하는 전설의 밴드 세풀투라(SEPULTURA)를 무려 23년 만에 한국에서 만날 수 있게 되었다. 지난 6월 7일 발표된 인천 펜타포트 락 페스티벌의 3차 라인업에 세풀투라가 일요일 서브 헤드라이너로 합류했다. 세풀투라의 내한은 2001년 8월 서울 동대문 축구경기장에서 열린 '메탈페스트 2001 여름 대공습' 이후 무려 23년 만이다.1984년 결성된 세풀투라는 브라질의 메탈 음악을 전 세계에 알린 거장이다. 공격적인 스래시 메탈 스타일의 밴드로 알려져 있지만, 40년의 커리어 동안 브라질 전통 음악, 뉴메탈, 하드코어, 인더스트리얼 등의 다양한 장르를 수용하면서 자신들의 영역을 넓혀 온 밴드이기도 하다.역사적인 재내한이지만, 이번 세풀투라의 공연은 마지막 내한이 될 가능성이 높다. 세풀투라는 지난 3월 1일, 밴드의 고향인 브라질 벨루 오리존치에서 밴드의 고별 투어 'Celebrating Life Through Death'에 돌입했기 때문이다. 세풀투라의 이번 펜타포트 공연 역시 고별 투어의 일환에 있다. 40개의 도시에서 공연한 이후 세풀투라는 해체될 예정이다. 인천을 포함해 전 세계 40개 도시에서 펼쳐질 이번 투어는 40개의 라이브 트랙으로 녹음되어 앨범으로도 발매될 예정이다.펜타포트 락 페스티벌은 코로나 이후 그 어느 때보다 많은 관객을 동원하며 전성기를 맞았지만, 동시에 메탈 음악의 비중이 갈수록 좁아지고 있다는 비판 역시 제기되어 왔다. 세풀투라는 한동안 소외되었던 메탈 팬들의 아쉬움을 풀 수 있는 존재다.한편 같은 날 서브 헤드라이너로는 세풀투라와 상반된 온도의 밴드가 출연한다. 4인조 밴드 데이식스(성진, 영케이, 원필, 도운)가 바로 그 주인공이다. 데이식스는 최근 멤버들이 군대에서 전역한 이후 EP < Fourever >를 발표하며 데뷔 10년 차 최대 전성기를 맡고 있다.올해 사흘간의 단독 공연을 통해 3만 4천 명 이상의 관객을 동원했으며, 5월 31일 서울 재즈 페스티벌 공연에서는 올림픽 체조경기장을 만석으로 채웠다. 듣는 이를 잡아끄는 대중적인 멜로디와 탄탄한 연주, 그리고 성진, 영케이, 원필 등 멤버 상당수가 선보이는 탁월한 보컬은 데이식스만의 특장점이다. 좋은 음악의 힘으로 아이돌 밴드에 대한 편견을 거뒀다.데이식스의 전성기는 차트 성적으로도 입증된다. 2017년에 발표한 곡 '예뻤어'와 2021년에 발표한 곡 '한 페이지가 될 수 있게'가 입소문을 타고 멜론 등 주요 음원 차트 상위권에 올랐으며, 신곡 'Welcome To The Show' 역시 차트에서 상승을 거듭하고 있다. 최근 밴드 음악의 붐을 이끌고 있는 주인공 중 하나지만, 펜타포트 무대에 서는 것은 이번이 처음이다.이외에도 일본의 싱어송라이터 유타 오리사카를 비롯해 아마도이자람밴드, 레드씨, 브로큰 발렌타인, 연정 등 총 7팀이 라인업에 합류했다. 데이식스와 세풀투라의 등장에 힘입어 펜타포트 락 페스티벌의 일요일 티켓은 빠르게 매진되었다. 펜타포트 락 페스티벌은 오는 8월 2일부터 4일에 걸쳐 인천 송도 달빛축제공원에서 열릴 예정이다.