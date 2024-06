세계 정복한 한국인 DJ 페기 구, 역사적인 한 걸음

큰사진보기 ▲ 첫 정규 앨범 < I HEAR YOU >를 발표한 페기 구(Peggy Gou) ⓒ XL Recordings

큰사진보기 ▲ 페기 구(Peggy Gou)의 데뷔 앨범 < I HEAR YOU > ⓒ XL Recordings

"하늘은 공정하다 바다도 하늘색"

- Back To One(페기 구) 중

얼마전 유튜브 '피식대학'의 피식쇼에 디제이 페기 구(Peggy Gou)가 게스트로 출연했을 때, 댓글창에서는 "이 사람이 누군데 유명하냐"는 댓글을 찾아볼 수 있었다. 한국인인 페기 구는 아이러니하게도 아직 한국인보다는 유럽인들 사이에서 더 익숙한 이름일지도 모른다. 그러나 지금 전 세계에서 가장 사랑받는 일렉트로니카 뮤지션은 단연 페기 구다.디제이 페기 구가 자신의 데뷔 앨범 < I HEAR YOU >를 발표했다. 앨범은 한국 시간 기준으로 6월 7일 자정, 전 세계에 발매되었다. 대한민국 인천에서 태어난 페기 구는 패션 공부를 위해 런던에서 유학 생활을 했고, 이어 이주한 독일 베를린에서 음악 활동에 매진했다. 꾸준히 경력을 쌓아온 페기 구는 현재 전 세계 일렉트로니카 음악을 대표하는 뮤지션으로 우뚝 섰다.특히 지난해 발표한 '(It Goes Like) Nanana'는 네덜란드, 벨기에 등 여러 유럽 국가의 싱글 차트에서 1위를 차지했고, 영국 오피셜 싱글 차트에서도 10위권에 진입했다. 스포티파이에서는 4억 건 이상의 스트리밍 횟수를 기록했다. 명실상부 지난해 여름을 대표하는 댄스곡으로 자리 잡았다.페기 구는 자신의 첫 정규 앨범에서 메인 연주자, 작곡자, 작사가, 프로듀서, 믹싱 엔지니어로서 앨범의 모든 부분을 총괄했다. 페기 구는 일렉트로니카 음악의 다양한 역사를 훑는다. 인트로 격인 'Your Art'에 이어지는 'Back To One'에서는 한국어 가사로 노래하는 페기 구의 목소리를 들을 수 있다. 'Seoulsi Peggygou(서울시 페기구)'에서는 가야금을 샘플링해서 삽입했다. 지금까지 한국적 색채를 자신의 음악과 활동에 녹여내었던 것의 연장선이다.푸에르토리코 래퍼 비야노 안티아노(Villano Antiallano)가 피쳐링한 노래 'All That'에서는 트리니나드토바고의 '소카' 음악과 힙합의 결합을 시도한다. 'Seoulsi Peggygou(서울시 페기구)'에서는 최근 케이팝에서도 유행했던 드럼앤베이스 위에 국악적인 요소를 더했다. 하우스 디제이로 널리 알려져 있지만 장르의 경계를 무력화시키는 감각이 돋보인다. 앨범의 문을 닫는 '1+1 = 11'은 페스티벌에서 모든 관객을 하나로 묶을 수 있는 하우스 찬가로 완성되었다.페기 구는 이번 앨범을 두고 '세상 사람들은 모두 자신의 이야기가 들리길 원한다'며 제목은 '듣기'라는 행위에 관한 것이라 설명했다. 페기 구는 이번 앨범이 '나는 당신의 의견에 동의하지 않을 수 있지만, 당신의 의견을 들었다'는 메시지를 담고 있다고 설명했다. 이 설명은 모든 언어와 이념의 차이를 뛰어넘을 수 있는 '음악'의 힘에 대한 것처럼 해석되기도 한다. 댄스 음악은 치유와 소통의 기능을 모두 할 수 있다.한편 선공개곡인 'I Believe In Love Again'에서 어린 시절 자신의 영웅이었던 록스타 레니 크라비츠(Lenny Kravitz)와 협업했다. 이처럼 페기 구는 자신의 모든 꿈을 현실로 구체화하고 있다. 후지 록 페스티벌, 글래스톤베리 페스티벌 등 세계적인 페스티벌에서의 공연은 물론, 오는 2024년 8월에는 영국에서 2만 5천 명 규모의 대규모 단독 공연을 펼칠 예정이다. 7월에는 서울에서 열리는 '보일러 룸(Boiler Room)' 공연을 통해 한국 팬들을 만나는 것도 예정되어 있다.