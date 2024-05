삼성전 전 경기 QS, 사자 사냥꾼 위력 과시한 후라도

큰사진보기 ▲ 28일 삼성전 7이닝 2실점으로 호투한 키움 선발 후라도 ⓒ 키움히어로즈

한 번 킬러는 영원한 킬러였다. 이번에도 킬러 위력을 발휘해 삼성 타선을 무력화시키며 팀 승리에 일등 공신 역할을 했다. 주인공은 키움의 1선발 아리엘 후라도였다.후라도는 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 시즌 6번째 맞대결에서 선발로 등판했다. 결과는 7이닝 5피안타 2사사구 2실점(1자책)으로 호투하며 삼성 타선을 잠재웠다.후라도는 이번 경기 전까지 통산 삼성을 상대로 5경기 모두 QS 투구 내용을 선보였다. 타자 친화적인 구장으로 알려진 라이온즈파크에서도 3경기 나와 모두 QS 투구를 기록하였다.아니나 다를까 후라도는 이번 등판에서도 QS 투구를 선보이며 삼성 킬러로서의 입지를 굳건히 지켰다. 이번 등판을 포함해 후라도는 6경기 모두 QS 투구를 선보였다.시작은 불안했다. 1회부터 김지찬의 사구와 김헌곤의 안타로 무사 1, 3루의 위기를 자초했다. 하지만 구자욱을 4-6-3 병살타로 잡더니, 김영웅을 루킹 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.2회에도 2사 이후 이성규와 김재상에게 연속 안타를 맞으며 1, 2루 위기 상황을 자초했다. 하지만 이병헌을 헛스윙 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.3회를 삼자범퇴로 깔끔하게 막은 후라도는 4회 수비의 도움을 받지 못하며 실점을 범했다. 김영웅의 타석 때 좌익수 도슨의 포구 실책, 류지혁의 타석 때 1루수 최주환의 포구 실책까지 나오면서 선취점을 헌납했다. 스코어는 0 vs. 1.하지만 5회초 키움 타선이 후라도를 도와줬다. 2사 1, 2루 상황에서 송성문과 도슨이 연속 안타를 치며 2 vs. 1 역전에 성공했다.그러나 5회말 후라도가 추가 실점을 범했다. 1사 이후 김지찬에게 볼넷을 허용하더니, 김헌곤에게 1타점 적시 2루타를 맞으며 2 vs. 2 동점을 허용했다. 뒤이어 구자욱에게 스트라이크 낫아웃을 허용하며 1, 3루 위기를 차조하고 말았다. 하지만 김영웅을 헛스윙 삼진, 맥키넌을 1루수 파울플라이로 잡아내며 이닝을 마무리 지었다.하지만 6회초 키움 타선이 극적인 역점을 만들었다. 무사 1, 2루 상황에서 변상권이 1타점 중전 적시타를 치며 3 vs. 2를 만들었다.6회말을 삼자범퇴로 막은 후라도는 7회 위기를 자초했다. 강민호의 안타와 김지찬의 희생번트로 1사 2루 상황을 헌납했다. 하지만 김헌곤을 3루수 땅볼, 구자욱을 좌익수 뜬공으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.뒤이어 올라온 김재웅이 8회에 등판해 1이닝 무실점으로 홀드를 기록했고, 마무리 주승우가 오재일에게 1점 홈런을 맞았으나 1이닝 1실점으로 세이브에 성공했다.키움 홍원기 감독은 "후라도가 이번에도 에이스 역할을 톡톡히 해주었다. 포수 김재현과 완벽한 호흡을 자랑하며 7이닝 동안 제 역할을 해주었다"라며 극찬을 선보였다.그동안 키움의 대표적인 용병 삼성 킬러로는 에릭 요키시(8승 5패 ERA 2.50)와 제이크 브리검(6승 1패 ERA 3.40)이었다. 하지만 그 명성을 이제는 후라도(3승 1패 ERA 1.52)가 이어받았다고 해도 무방하다.