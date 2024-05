대형 제약회사 범죄에 맞서기 위해 인생 건 거장

낸 골딘, 모든 아름다움과 유혈사태 All the Beauty and the Bloodshed

2024│미국│다큐멘터리

2024.05.15. 개봉│122분│15세 관람가

연출 로라 포이트라스

출연 낸 골딘

수입/배급 찬란

공동배급 ㈜하이스트레인저

공동제공 소지섭, 51k



2022 79회 베니스영화제 황금사자상