10년간 매달 앨범 디자인 작업, '전설'이 된 주역들

큰사진보기 ▲ "힙노시스" 스틸 영화 스틸 이미지 ⓒ ㈜티캐스트

<작품정보>



힙노시스: LP 커버의 전설

Squaring the Circle(The Story of Hipgnosis)

2024│영국│뮤직 다큐멘터리

2024.05.01. 개봉│101분│15세 관람가

감독 안톤 코르빈

제작 콜린 퍼스, 게드 도허티, 머크 머큐리어디스

출연 오브리 파월, 스톰 소거슨('힙노시스'), 폴 매카트니('비틀즈'),

데이비드 길모어 & 로저 워터스 & 닉 메이슨('핑크 플로이드'),

지미 페이지 & 로버트 플랜트('레드 제플린'), 피터 가브리엘,

노엘 갤러거('오아시스'), 그레이엄 굴드먼('10cc'),

글렌 매틀록('섹스 피스톨즈'), 그 외 다수

수입 / 배급 ㈜티캐스트