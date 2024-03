본인들도 몰랐던 장르... 영국 '시티팝' 밴드를 아시나요

큰사진보기 ▲ 영국 런던 출신의 밴드 프렙(PREP) ⓒ 프라이빗커브

큰사진보기 ▲ 오는 4월 30일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 프렙(PREP)의 내한공연 ⓒ 프라이빗커브