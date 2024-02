홍상수, 베를린영화제서 두 번째 심사위원대상

큰사진보기 ▲ 베를린영화제서 기자회견 하는 홍상수 홍상수 감독이 19일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 제74회 베를린영화제에서 자신의 신작 '여행자의 필요'에 대해 기자회견을 하고 있다. 홍 감독의 연인으로 알려진 배우 김민희는 이날 기자회견에 불참했다. ⓒ EPA=연합뉴스

(베를린=김계연 특파원) 홍상수 감독이 신작 <여행자의 필요>로 제74회 베를린영화제에서 심사위원대상을 받았다.베를린영화제 경쟁 부문 심사위원단은 24일(현지시간) 저녁 주 행사장인 베를리날레 팔라스트에서 홍 감독의 <여행자의 필요>를 은곰상 심사위원대상 수상작으로 발표하고 시상했다.홍 감독은 2022년에도 <소설가의 영화>로 은곰상 심사위원대상을 받은 바 있다.은곰상 심사위원대상은 최우수작품상인 황금곰상에 이어 '2등상'에 해당한다.홍 감독은 이날 수상으로 베를린영화제 경쟁 부문에 7차례 진출해 부문별 작품상인 은곰상만 모두 5차례 수상하는 기록을 세웠다.홍 감독은 시상대에 올라 "심사위원단에 감사하다. 내 영화에서 무얼 봤는지는 모르겠다. 궁금하다"라고 소감을 밝혀 폭소를 자아냈다.그는 관객석에서 카를로 샤트리안 예술감독을 찾으며 "그가 나를 많이 초청해줬다. 내 영화에 공감해준 데 대해 감사하다"고 말했다.홍 감독의 31번째 장편인 <여행자의 필요>는 프랑스에서 왔다는 이리스(이자벨 위페르 분)가 한국에서 이송(김승윤)과 원주(이혜영)에게 프랑스어를 가르치고 막걸리를 마시는 이야기다.칸영화제 여우주연상을 2차례 받은 프랑스 배우 이자벨 위페르가 <다른나라에서>(2012), <클레어의 카메라>(2018)에 이어 3번째로 홍 감독과 호흡을 맞췄다.홍 감독의 연인 김민희는 제작실장으로 참여했다.2008년 <밤과 낮>으로 베를린영화제 경쟁 부문에 처음 초청받은 홍 감독은 2017년 <밤의 해변에서 혼자>(은곰상 여우주연상·김민희), 2020년 <도망친 여자>(〃감독상), 2021년 <인트로덕션>(〃각본상)으로 상을 받았다. 2022년에는<소설가의 영화>로 은곰상 심사위원대상을 수상했다.지난해는 29번째 장편 <물 안에서>가 새로운 영화적 비전의 작품을 소개하는 인카운터스 부문에 초청됐으나 수상에는 실패했다.최고 영예인 황금곰상은 <다호메이>를 연출한 프랑스 감독 마티 디오프에게 돌아갔다.<다호메이>는 프랑스가 19세기 말 식민 지배한 다호메이 왕국(현재의 베냉) 유물 26점을 2021년 11월 반환한 뒤 베냉에서 벌어지는 정치적 논쟁을 기록한 다큐멘터리다. 세네갈 출신 부모를 둔 41세의 감독 겸 배우 마티 디오프는 3번째 장편 연출작으로 황금곰상을 거머쥐었다.올해 베를린영화제에는 <여행자의 필요>를 비롯해 <범죄도시 4>(스페셜 갈라 부문), <파묘>(포럼), <괜찮아 괜찮아 괜찮아!>(제너레이션 K플러스), <서클>(단편 경쟁) 등 5편의 한국 영화가 선보였다.이 가운데 김혜영 감독의 장편 데뷔작인 성장영화 <괜찮아 괜찮아 괜찮아!>는 어린이 심사위원단이 선정하는 수정곰상을 받았다.지난 15일 개막해 모두 191편의 영화를 소개한 이번 영화제는 오는 25일 수상작 등을 마지막으로 상영하고 막을 내린다.다음은 경쟁 부문 수상작·수상자 명단.▲ 황금곰상 : 마티 디오프 '다호메이'(Dahomey·프랑스)▲ 은곰상 심사위원대상 : 홍상수 '여행자의 필요'(Yeohaengjaui pilyo·한국)▲ 〃 심사위원상 : 브뤼노 뒤몽 '제국'(L'Empire·프랑스)▲ 〃 감독상 : 넬슨 카를로스 데로스 산토스 아리아스 '페페'(Pepe·도미니카)▲ 〃 주연상 : '다른 사람'(A Different Man) 서배스천 스탠(미국)▲ 〃 조연상 : '이토록 사소한 것들'(Small Things Like These) 에밀리 왓슨(영국)▲ 〃 각본상 : 마티아스 글라즈너 '죽음'(Sterben·독일)▲ 〃 예술공헌상 : '악마의 욕실'(Des Teufels Bad) 촬영감독 마르틴 크슐라흐트(오스트리아)