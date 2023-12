'올해의 가수' 뉴진스의 연말 선물

큰사진보기 ▲ 뉴진스의 첫 리믹스 앨범 'NJWMX' ⓒ ADOR

지난 18일 한국갤럽이 전국의 만 13세 이상 5,262명에게 '올 한 해 활동한 우리나라 대중가요 가수/그룹 중 가장 좋아하는 가수'를 물은 결과가 발표되었다. 30대 이하(13~39세)의 선택은 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)였다. 뉴진스는25.7%의 지지를 얻어 1위, 40대 이상에서는 임영웅이 37.8%로 1위를 차지했다.뉴진스는 현시점 케이팝을 대표하는 걸그룹 중 하나다. 2022년에 데뷔한 뉴진스는 정교하고 세련된 팝 음악과 90년대 Y2K 감성을 조화시키면서, 다양한 세대의 사랑을 한몸에 받았다. 'Attention'과 'Hype Boy', 'Cookie' 등 발매한 모든 곡이 히트곡이 되었다. 뉴진스의 인기는 올해 발표한 두 번째 EP 'Get Up'은 빌보드 앨범 차트 1위에 오르고, '롤라팔루자', '섬머소닉' 등 세계적인 페스티벌 무대에 초대받기도 했다.지난해 12월 발표한 'Ditto'는 뉴진스 커리어의 정점이었다. 저지 클럽, 볼티모어 클럽 댄스 뮤직 등의 장르를 수용하고, 검정치마와 우효 등 인디 뮤지션의 작사를 더하면서/ 뮤직비디오에 등장하는 가상의 친구 '반희수'와 뉴진스의 관계 역시 음악에 더 큰 힘을 실었다.'Ditto'의 발표 1주년을 맞는 12월 19일, 뉴진스가 리믹스 앨범 'NJWMX(NewJeans Winter Mix)'을 발표했다. 뉴진스의 소속사 어도어는 "올 겨울 '버니즈'(뉴진스 팬덤)가 뉴진스의 노래로 따뜻한 연말연시를 보내길 바라는 마음을 담았다"고 밝혔다.이번 앨범에는 발표 1주년을 맞은 뉴진스의 'Ditto'를 비롯 'OMG', 'Attention', 'Hype Boy', 'Cookie', 'Hurt' 등 총 여섯 곡의 리믹스 버전, 그리고 인스트루멘탈(연주곡) 버전이 수록되었다. 뉴진스의 주요곡 대부분을 만든 프로듀서 겸 작곡가 250, 그리고 'Cookie'와 'Hurt'를 프로듀싱한 프랭크(FRNK)가 리믹스에 참여하면서, 곡에 새로운 분위기를 부여했다.'Ditto'의 리믹스 버전은 원곡과는 달리 정겨운 어쿠스틱 기타 사운드를 중심으로 삼았다. 'OMG'의 리믹스 버전은 크리스마스 캐럴을 연상시키는 슬레이벨 사운드, 그리고 현재 전 세계 음악계를 강타한 아프로비츠(Afrobeats) 사운드의 조화를 이뤄냈다. TLC 등 90년대 알앤비 그룹을 떠올리게 하는 'Hype Boy' 리믹스 버전을 비롯해 'Cookie'와 'Hurt' 역시 좀 더 느리고 차분한 분위기로 리믹스되었고, 연말 특유의 몽글몽글한 분위기 역시 놓치지 않았다.버니즈에게 연말 선물을 선사한 뉴진스는 바쁘게 연말을 보낼 예정이다. 오는 27일과 30일 일본 NTV 음악 시상식 프로그램에 출연할 예정이며, 제65회 일본 레코드 대상에서는 이미 우수작품상과 특별상 수상자로 선정됐다. 올해 마지막 날인 31일(현지 시간)에는 미국 ABC의 신년 프로그램 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킨이브 위드 라이언 시크레스트 2024(Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024)에 출연해 현지 팬들을 만날 예정이다.