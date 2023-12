세계인이 사랑하는 K-피아니스트 이루마

큰사진보기 ▲ 이루마 글로벌한 인기 얻고 있는 작곡가 겸 피아니스트 이루마 ⓒ 그래서음악

큰사진보기 ▲ 이루마 빌보드 클래시컬 차트 23주 1위의 주인공 이루마 ⓒ 오운뮤직

큰사진보기 ▲ 이루마 악보집 커버 11월 영국에서 출판된 이루마의 피아노 솔로 악보집 ⓒ 그래서음악

조지 윈스턴(George Winston). 리처드 클레이더만(Richard Clayderman), 앙드레 가뇽(Andre Gagnon), 데이비드 란츠(David Lanz), 케빈 컨(Kevin Kern), 지오바니 알레비(Giovanni Allevi), 스티브 바라캇(Steve Barakatt), 유키 구라모토.유명한 피아노 연주 음악을 즐겨듣는 국내 음악 팬들에게는 무척 친근한 아티스트들이다. 그들이 발표한 수많은 음악 작품들은 꾸준히 애청되고 있고, 콘서트로 우리나라를 찾게 될 때마다 직접 연주를 듣기 위해 공연장으로 가는 팬들의 발걸음이 이어졌다.미국, 프랑스, 캐나다, 이탈리아, 일본 등 음악 강국 출신 피아니스트들과 어깨를 나란히 하며 글로벌한 인기를 얻고 있는 대한민국 아티스트, 바로 이루마다.데뷔 23주년이 되는 해를 보내고 있는 연주자 겸 작곡가 이루마는 컨템포러리 계열 음악을 들려주는 피아니스트로 국내에서는 타의 추종을 불허한다고 해도 과언이 아니다.음악인으로서는 물론 라디오 DJ, TV 음악 프로그램 MC 등 다방면에서 활발한 활동을 펼치며 국내 음악 팬들로부터 많은 사랑을 받았던 그의 이름 앞에는 '글로벌'이란 수식어가 어느 시점부터 자연스럽게 붙게 됐다. 음악 앨범을 필두로 피아노 악보집 출판 등 도서 분야, 전 세계 주요 국가에서 펼쳐지는 투어 콘서트까지 이루마의 글로벌 행보에 멈춤이 없다.2020년 빌보드 클래시컬 앨범 차트 23주 1위란 대기록을 세우면서 이루마란 아티스트의 존재감은 세상에 빛을 발하게 된다. 그것도 발표된 지 무려 9년 전인 2011년에 공개된 10주년 기념 음반 <더 베스트 레미니센트(The Best Reminiscent 10th Anniversary)>로 거둔 성과였기 때문이다.물론 이루마의 연주곡들을 사랑하는 해외 음악팬들이 상당수였다는 것은 이미 알려졌지만, 가장 큰 음악 시장 미국에서 클래시컬 및 뉴에이지 앨범 부문 모두 장기간 정상에 오른 파급효과는 아티스트의 인지도를 상승시키는 결과로 이어졌다는데 의미가 있다. 또한 2021년에 선보인 앨범 <솔로(Solo)>와 올해 5월 CD와 음원, 11월에 LP로 출시한 EP <끝이 아닌 끝(non e la fine)>은 국내는 물론 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있다.한편 이루마의 피아노 악보집이 음악 강국 영국의 유력 출판사를 통해 발간된다는 소식이 전해졌다.'키스 더 레인(Kiss The Rain)', '리버 플로우즈 인 유(River Flows In You)', '스프링 왈츠(Spring Waltz)', '데스티니 오브 러브(Destiny Of Love)' 등 이루마의 대표 히트곡들을 솔로 피아노로 연주할 수 있는 악보집 <이루마 솔로(Yiruma SOLO)>가 11월 영국에서 출간돼 관심을 모았다. 쉽게 배울 수 있는 '이지(Easy)'와 '오리지널(Original)' 등 두 가지 버전을 발매해 구매자들에 대한 세심한 배려가 느껴진다.끝으로 공연 부문에서도 이루마의 글로벌 행보가 꽤나 흥미롭다. 호주와 뉴질랜드 등 오세아니아, 말레이시아와 대만 그리고 홍콩에 이르는 아시아를 거쳐 프랑스와 영국, 독일까지 이어지는 유럽까지 전 세계 주요 국가의 음악팬들과 피아노를 두 고 연주하는 한 아티스트의 모습의 그려지는데, 20204년 1월 7일에는 7년 만에 우리 음악 팬들과 조우하는 콘서트 소식도 전해졌다.어느덧 40대 중반 나이 중견 음악인의 길을 가고 있는 피아니스트 겸 작곡가 이루마. 팝과 가요, 클래식을 넘나 드며 자유롭게 음악의 나래를 펼쳐나가고 있는 아티스트가 'K-피아니스트', 'K-작곡가'로서 세계무대에서 오랫동안 활동하길 기대해 본다.