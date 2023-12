블랙핑크, YG와 '그룹 활동' 재계약…개인은 "협의 중"

큰사진보기 ▲ 2023년 11월 22일 런던 버킹엄궁에서 열린 대영제국 훈장 수여식에서 블랙핑크 멤버 로제, 지수, 제니, 리사가 대영제국 훈장(MBE)을 받은 뒤 포즈를 취하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스

(서울=연합뉴스) 이태수 기자 = 걸그룹 블랙핑크가 소속사 YG엔터테인먼트에서 '그룹 활동'을 이어 나가기로 재계약을 체결했다.YG는 6일 "당사는 소속 아티스트 블랙핑크 멤버 4인 전원의 그룹 전속 계약 체결의 건에 대한 이사회 결의를 완료했다"고 공시했다.YG는 이로써 자사 최대 IP(지식재산권)를 지켜내게 됐다.YG는 공시 이후 배포한 보도자료를 통해 "블랙핑크와 신중한 논의 끝에 두터운 신뢰를 바탕으로 그룹 활동에 대한 전속계약을 체결했다"고 밝혔다.블랙핑크는 이에 따라 YG의 지원 하에 신규 앨범 발매와 초대형 월드투어 등의 그룹 활동을 계속해나갈 계획이다.양현석 YG 총괄 프로듀서는 "블랙핑크와 인연을 이어가게 돼 기쁘다"며 "앞으로 블랙핑크가 세계 음악 시장에서 더욱 눈부시게 빛날 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.블랙핑크는 지난 2016년 8월 8일 더블 타이틀곡 '휘파람'과 '붐바야'로 데뷔했다. 제니, 지수, 로제, 리사 네 멤버는 실력과 미모를 겸비한 YG의 새 걸그룹으로 데뷔와 동시에 큰 화제를 불러일으켰다.이들은 데뷔곡은 물론 '불장난', '마지막처럼', '뚜두뚜두', '킬 디스 러브'(Kill This Love), '러브식 걸스'(Lovesick Girls), '핑크 베놈'(Pink Venom), '셧 다운'(Shut Down) 등 발표하는 곡마다 흥행시키며 K팝 간판스타로 부상했다.지난해 9월 발매한 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK)를 K팝 걸그룹 최초로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 영국 오피셜 앨범 차트 '톱 100' 1위에 올려놓으며 월드스타로 자리매김했다.아울러 이들은 지난해와 올해 전 세계에서 180만명을 동원하는 K팝 걸그룹 사상 최대 규모의 월드투어를 성공리에 펼치기도 했다.블랙핑크는 '뚜두뚜두' 뮤직비디오가 21억뷰, '킬 디스 러브'(Kill This Love)가 19억뷰를 기록하는 등 유튜브 영향력에 있어서는 국내를 넘어 세계 최정상 아티스트로 평가받는다. 블랙핑크 공식 유튜브 채널의 구독자 수는 9천230만명에 달해 전 세계 가수 1위다.다만 팀 활동이 아닌 멤버 개인이 전속 계약을 할지는 미지수다.멤버 개개인이 가수 혹은 배우로 성공적인 활동을 펼친 것은 물론, 글로벌 명품 브랜드의 앰버서더(홍보대사)로 활약할 만큼 국제적 인지도가 높아 네 명의 '눈높이'를 모두 맞추는 과정이 쉽지 않으리라는 전망이 나온다.이에 따라 일부 멤버들이 개인으로는 YG를 떠나고 다른 유명 그룹들처럼 '따로 또 같이' 방식을 통해 개인 활동과 YG에서의 팀 활동을 병행할 것이라는 시나리오가 유력하게 제기된다.YG는 개인 전속 계약에 대해선 "협의 중"이라고 밝혔다.tsl@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>