세 나라의 '현실적인 사랑 이야기'... 아시아 합작 모범 사례 될까

영제: Look at Me Touch Me Kiss Me

장르: 옴니버스 로맨스

감독: 호유항, 제나르 마에사 아유, 김태식

출연: 린림, 자드 히디르, 마르티노 리오, 샤 이네 페브리얀티, 홍완표, 이태경

제작: 필름라인

배급: 시네마 뉴원

러닝타임: 114분

등급: 15세이상관람가

개봉: 2023년 12월 6일