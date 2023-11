4년 6개월의 공백 깼다, 모두가 기다린 그 이름

큰사진보기 ▲ 딘(DEAN) ⓒ 유니버설뮤직

큰사진보기 ▲ 딘의 싱글 11집 '4:44'의 수록곡 'DIE 4 YOU'는 발매와 동시에 각종 음원차트 상위권에 올랐다. ⓒ 유니버설뮤직

최근 한국 흑인음악 팬 사이 최고의 화제는 단연 싱어송라이터 딘(DEAN)의 복귀다. 딘이 발표한 신곡 'DIE 4 YOU'가 차트 상위권에 올라섰다. 지난 11월 18일 발매된 딘의 'DIE 4 YOU'는 멜론 탑 100(일간 순위) 3위, 핫 100 차트 1위를 기록했다. 벅스와 지니, 애플뮤직(한국 차트) 등 타 플랫폼에서도 1위를 차지했다. 신곡의 공식 비주얼라이저 영상은 유튜브 인기 급상승 동영상에 오르기도 했다. 이렇다 할 외부 활동 없이 이뤄낸 성과다.'DIE 4 YOU'는 딘이 'Howlin' 404' 이후 4년 6개월만에 발표하는 솔로곡이다. 딘이 설립한 레이블 유윌노우(you.will.knovv) 소속으로 라드 뮤지엄, 태버 등과 협업했던 프로듀서 T.Y, 미국의 일렉트로니카 듀오 갈다이브(Galdive)가 참여했다. 쓸쓸한 분위기의 어쿠스틱 기타로 시작해 코러스를 겹겹이 쌓은 사운드가 더해진다. 딘 특유의 멜랑꼴리한 정서, 몽환적인 질감을 강조한 겨울 노래다.딘은 2010년대 한국판 얼터너티브 알앤비의 흐름을 이끈 아티스트다. 작곡가로 음악 커리어를 시작한 딘은 해외에서 활동을 먼저 시작했다. 에릭 벨린저와 함께 부른 'I'm Not Sorry', 앤더슨 팩과 함께 부른 'Put My Hands On You' 등 세련된 알앤비로 음악팬들의 관심을 모았다. 독특한 음색, 보컬과 랩에 모두 능통한 점 역시 열광의 대상이 되었다.2016년 발표된 EP '130 mood : TRBL'은 딘의 이름을 대중에게 완벽하게 각인시킨 작품이다. 사랑과 이별을 역순의 이야기로 표현한 스토리텔링도 극찬받았다. 딘은 이 앨범에 수록된 'D(half moon)'으로 한국 힙합 어워즈 올해의 알앤비 트랙상을, '풀어(Pour Up)'으로 한국대중음악상 알앤비 & 소울 노래상을 거머쥐었다. 절친한 친구인 시드(Syd) 등 해외 뮤지션과의 활발한 협업도 지속했다. 음악 뿐 아니라 패션 감각 역시 젊은 패션 애호가들에게 큰 영향을 미쳤다.딘은 이후로도 현대인의 공허함을 표현한 '인스타그램', 실험적인 비트를 내세운 'Howlin' 404' 등 스타일을 가리지 않는 독창성을 보여주었다. 그러나 2019년 발표한 'Howlin' 404', 2020년 라드 뮤지엄, 모쿄와 함께 한 '숨' 이후로는 그의 신곡 소식을 들을 수 없었다. 2022년 7월 노들섬 라이브 하우스에서 열린 유윌노우의 레이블 콘서트에 깜짝 출연해 래퍼 저스디스와 함께 신곡을 공개하기도 했지만, 발매 소식으로 이어지지 않았다. 2018년부터 예고한 정규 앨범 발매 소식은 무색했다.딘은 5년 전 '하루살이'를 발표하면서 게시한 글에서 "꽤 오래전부터 이 세상 앞에 나의 완벽하고 좋은 면만을 보여줘야 한라는 생각에 갇혀 있었다"고 말한 적이 있었다. 그의 오랜 공백이 완벽주의에 기인한 것인지는 알 수 없지만, 완벽한 신곡에 대한 팬들의 기대도 커진 것이 사실이다.새로운 소식이 들리지 않자 팬들은 딘의 목소리를 AI(인공 지능)로 구현해 뉴진스의 'Hype Boy' 등 다른 노래를 부르게 만들기도 했다. 2015년 데뷔 이후 8년째 정규 앨범을 발표하지 않았지만, 여전히 많은 음악팬의 기대를 받는 것은 그가 2010년대에 쌓아놓은 신뢰에 기반한다.기다림의 시간은 끝났다. 팬들의 오랜 기다림을 알고 있는 딘은 비활성화되어있던 인스타그램을 다시 활성화하고, 'Die 4 You' 이외에 작업해 놓았던 신곡을 조금씩 공개하고 있다. 준비한 음악들을 더 자주 선보이겠다는 약속 역시 했다. 딘은 다시 한번 음악팬들을 놀라게 할 수 있을까.