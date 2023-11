요절한 흥행감독 노필, 61년 뛰어넘은 '색다른 시도'

붉은 장미의 추억 Though the Rose has Withered

2021|한국|드라마

2023.11.02. 개봉|62분|12세 관람가

공연연출 문삼화

감독/PD 백재호

출연 김영민, 김지원, 배우경, 이인석, 유다온, 남기욱,

정다연, 김태완, 김세중, 위다은

원작 노필 '붉은 장미의 추억(1962)'

기획 (재)중랑문화재단

제작 (주)프로젝트42, 어처구니 프로젝트, (주)엠엔씨에프

배급 (주)프로젝트42



2022 26회 부천국제판타스틱영화제 스트레인지 오마쥬 초청