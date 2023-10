'댄스가수 유랑단'은 지금도 현재진행형이다

큰사진보기 ▲ '2023 김완선 뮤직 콘서트' ⓒ 케이더블유(KW)선플라워

지난 8월 종영한 tvN 예능 프로그램 <댄스가수 유랑단>은 많은 이야깃거리를 남겼다. <댄스가수 유랑단>은 여자 댄스 가수들이 모여서 전국 투어 콘서트를 하는 것이 어떻냐"는 이효리의 한마디에 착안해, 각 세대를 대표하는 여성 댄스 가수들이 전국을 유랑하며 공연을 펼치는 과정을 기록한 프로그램이다.누군가는 다섯 명의 여성 댄스 가수(김완선, 엄정화, 이효리, 보아, 화사)가 전국을 돌아다니며 나누는 연대에 열광했고, 또 누군가는 과거의 히트곡을 되풀이하는 '김태호 PD식 음악 예능'의 식상함을 지적했다. 그러나 모두가 동의할 수 있는 가치가 있다면, 한 시대를 풍미한 댄스 디바들의 여정이 여전히 현재진행형이라는 사실을 재확인다는 것 아닐까.<댄스가수 유랑단>의 두 맏언니가 각각 단독 공연 소식을 알렸다. 첫 번째는 김완선이다. 김완선은 오는 11월 18일 서울 장충 체육관, 12월 16일 부산 드림 시어터에서 단독 콘서트를 개최한다. 2018년 개최한 공연 이후 5년만이다. 1986년 데뷔한 김완선은 '오늘밤', '리듬속의 그 춤을', '삐에로는 우릴 보고 웃지', '이젠 잊기로 해요' 등 수많은 히트곡을 배출하고, 100만 장의 앨범을 판매하며 한국 가요사를 대표하는 댄스 가수로 우뚝 섰다.<댄스가수 유랑단>에서 후배 가수 보아의 'Only One'을 자신의 색깔로 소화하는 등, 건재함을 과시한 그는 지금도 현재진행형 아티스트다. 최근에도 'YELLOW', 'Feeling' 등 꾸준히 최신곡을 내놓고 무대에 서고 있다. 최신곡이 전성기 시절 히트곡에 비해 관심을 덜 받는 것은 필연이다. 그러나 김완선은 2020년 EBS 스페이스 공감에 출연해 "1980년대 댄스 가수, 옛날 댄스 가수가 아니라 동시대 아티스트로 기억되고 싶다"는 포부를 드러냈다. 이번 단독 콘서트는 현재진행형 아티스트 김완선을 만날 수 있는 가장 좋은 장이다.요즘 MZ 세대에게는 드라마 <닥터 차정숙>으로 더 익숙할 엄정화는 23년 만의 단독 콘서트 <초대>를 확정했다. 엄정화는 오는 12월 9, 10일 서울 잠실 학생체육관, 12월 23일 대구 엑스코 동관, 12월 31일 부산 벡스코 오디토리움에서 관객을 만날 예정이다. 시청률 18퍼센트를 돌파한 드라마 <닥터 차정숙>, 영화 주연작 <화사한 그녀> 등 활발한 연기 활동에 나선 올해였지만, 한 해의 마무리는 가수로서 하게 되는 셈이다.1990년대를 풍미한 댄스 가수 엄정화는 2000년대에 들어 연기 활동에 더욱 힘을 쏟았고, 성공한 배우로 우뚝 섰다. 그러나 엄정화는 연기 활동 중에도 틈틈이 음악 활동에 대한 의지를 드러냈다. 2006년 발표한 9집 < Prestige >는 높은 완성도를 평가받아 한국대중음악상 최우수 댄스 & 일렉트로니카 앨범상을 받았다. 40대가 되어 발표한 'D.I.S.C.O'는 가수 엄정화에게 제2의 전성기를 선사했다.2010년에 갑상선 암 수술을 받으며 목상태가 크게 악화되었지만, 음악적 활동은 다시 이어졌다. 2017년에는 자전적인 노래 'Ending Credit'을 내세운 앨범 < The Cloud Dream of the Nine >을 발표했고, 2020년에는 싱글 '호피무늬'를 발표했다. 이 과정에서 화사, DPR 라이브, 샤이니 종현, 프라이머리 등 젊은 뮤지션들과의 적극적인 교류에도 나섰다.<댄스가수 유랑단>에서 팬사인회를 진행하던 중, 엄정화는 "콘서트에 꼭 가 보고 싶다"는 오랜 팬의 말에 "콘서트가 너무 하고 싶다. 목상태는 나아지고 있고, 예전보다 용기가 생긴다"며 눈물을 흘렸던 바 있다. 그리고 <댄스가수 유랑단>은 그를 다시 콘서트 무대에 세우는 촉매제가 되었다.한편 <댄스가수 유랑단>의 단장이었던 이효리 역시 최근 래퍼 행주와 함께 작업한 신곡 '후디에 반바지'를 내놓으며 활발한 활동을 이어가고 있는 중이다. <댄스가수 유랑단>은 지난 여름 막을 내렸지만, 디바들의 춤과 노래는 가을에도 현재진행형이다.