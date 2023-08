다이나믹 듀오의 9년 전 노래, 왜 지금 역주행할까?

큰사진보기 ▲ 다이나믹듀오와 DJ 프리미어가 2014년 발표한 싱글 'A Giant Step'. 이 싱글에 실린 'AEAO'는 9년 만에 차트에서 역주행 중이다. ⓒ 지니뮤직

큰사진보기 ▲ 틱톡에서 발표한 한국 틱톡 올해의 여름 노래 차트 ⓒ 틱톡

"이 험한 현실에서 아직 붙잡아 두고 싶은 꿈

높고 힘든 삶의 능선에서 때론 포기하고 싶은 꿈

너와 천천히 오래 걷고 싶어 until the end of time

지금 난 간절히 원해 한 조각의 peace of mind"



- 'AEAO'(다이나믹 듀오) 중

'역주행'이라는 키워드를 빼놓고 오늘날의 대중음악을 이야기할 수 없을 것이다. 올리비아 로드리고의 'Driver's License', 릴 나스 엑스의 'Old Town Road' 등이 틱톡 등 숏폼 플랫폼의 힘을 입어 빌보드 정상을 차지했다. 지난해 케이트 부시의 'Running Up That Hill'은 넷플릭스 드라마 <기묘한 이야기>에 삽입된 이후, 발매 37년 만에 빌보드 핫 100 차트 3위까지 오르기도 했다.물론 역주행은 해외의 일만은 아니다. EXID의 '위아래', 브레이브 걸스의 'Rollin'과 윤하의 '사건의 지평선' 등 발표 당시에는 큰 반응을 이끌어내지 못했던 노래가, '직캠'을 통해 새로운 인기를 얻어 정상에 오르기도 했다. 어떤 노래가 다시 새로운 생명력을 얻을지 쉽게 예측할 수 없게 된 것이다.한국 힙합의 대중화를 이끈 다이나믹 듀오 역시 역주행의 행렬에 합류하게 되었다. 다이나믹 듀오가 지난 2014년 7월 발표한 'AEAO'가 바로 그 주인공이다. 'AEAO'는 전설적인 힙합 프로듀서 DJ 프리미어와 함께 작업해 화제를 모았던 붐뱁 스타일의 힙합 곡이다. 당시 다이나믹 듀오는 DJ 프리미어를 자신들의 '영웅'이라고 표현했던 바 있다. 나스(Nas), 칸예 웨스트(Kanye West) 등과도 함께 작업했던 전설과의 작업은 당시 힙합 팬들 사이에서도 큰 화제가 되었고, DJ 프리미어가 직접 다이나믹 듀오의 방송 스케줄에 동행하기도 했다. 그러나 당시 화제는 힙합 팬들 사이에서 머물렀다.그리고 2023년, 'AEAO'에게 새로운 생명력이 부여되었다. 우연히 틱톡을 통해 이 곡이 입소문을 타기 시작했고, 수많은 틱톡 사용자들이 틱톡에서 이 곡을 따라부르거나 배경음악으로 삼은 영상을 게시했다.틱톡이 최근 발표한 한국 틱톡 올해의 여름 노래(Songs of the Summer 2023)에도 'AEAO'는 이름을 올렸다. '올해의 여름 노래' 차트는 여름 동안 틱톡 영상 창작에 가장 많이 활용된 노래를 정리한 차트다. 이 차트에서 다이나믹 듀오의 'AEAO'는 10위에 오르며 뉴진스, 정국, (여자)아이들 등과 어깨를 나란히 했다. 틱톡에서 인기를 끌고 있는 다른 곡처럼, 'AEAO' 원곡의 속도를 1.5배에서 2배 정도 높인 '스페드 업(Sped Up)' 버전 역시 발표되었다.틱톡에서의 인기는 다른 플랫폼으로도 이어졌다. 필리핀, 인도네시아, 싱가포르, 베트남 등 여러 국가의 스포티파이 데일리 바이럴 차트에 진입했으며, 스포티파이에서 'AEAO'의 스트리밍 수는 2000만 건을 돌파했다. 다이나믹 듀오의 다른 곡들과 비교했을 때 현저히 높은 수치다. 'AEAO'는 아이튠즈 차트에도 진입했다. 해외 플랫폼에서의 반응은 국내로 역수입되었다. 'AEAO'는 지난 7월자 멜론 국내 랩/힙합 월간 차트에 86위로 재진입했고, 8월 넷째 주에는 해당 차트에서 11위까지 올랐다.다이나믹 듀오는 기적같은 역주행에 화답하기 시작했다. 최근 방영된 KBS <뮤직뱅크>와 MBC <쇼 음악중심>을 비롯해서, 여러 대학 축제 무대에서 'AEAO'를 다시 부르기도 했다. 그 누구도 예상치 못한 타이밍에 찾아온 제2의 전성기다. 다이나믹 듀오는 최근 정규 10집 < 2 Kids On The Block >의 파트 1, 2를 발표하는 등 현재진행형 아티스트의 행보를 지속하고 있다. 세계적인 주목을 받게 된 것은 이번이 처음이지만, 오랫동안 한 우물만 팠던 아티스트에게 보너스와 같은 선물이 주어진 것이기도 하다.