매트리스 곰팡이가 주인공인 영화, 낯설지만 흥미롭다

다섯 번째 흉추 The Fifth Thoracic Vertebra

2022|한국|비욘드 시네마

2023.08.02. 개봉|65분|15세 관람가

각본/감독/촬영/편집/색보정/사운드 믹싱 박세영

출연 문혜인(결 역), 함석영(윤 역), 온정연(율 역), 정수민(준 역), 김예나(솔 역),

홍승기(스타렉스 기사 역), 그리고 박지현

제작 문스톤 픽처스

배급 ㈜인디스토리



2023 9회 베를린 비평가주간

2022 48회 서울독립영화제, 장편경쟁 최우수작품상

2022 26회 부천국제판타스틱영화제, 코리안판타스틱: 장편 감독상, 관객상,

NH배급지원상

2022 26회 판타지아국제영화제, 언더그라운드 섹션 심사위원 특별언급

2022 28회 사라예보영화제, 키노스코프 섹션

2022 55회 시체스국제영화제, 노베스비전 섹션(경쟁)

2022 49회 겐트영화제, 포커스 온 코리안 시네마 섹션

2022 17회 런던한국영화제, 장르물 섹션

2022 40회 토리노영화제, New Worlds 섹션

2022 3회 합천수려한영화제, 국내경쟁

2022 36회 리즈국제영화제, Fanomenon 섹션

2022 33회 싱가포르국제영화제, Foreground(장르물 섹션)

2022 3회 리마알테르나영화제, 경쟁 섹션

2022 9회 어크로스아시아영화제, 비경쟁 섹션

2022 28회 세르비아 베오그라드영화제, Raw. Auteur genre film 섹션

2022 4회 LA필름마뒤영화제

2023 19회 판타스포아국제판타스틱영화제, 국제경쟁 섹션

2023 11회 무주산골영화제, '창' 부문

2023 70회 시드니국제영화제

2023 15회 오스틴아시안아메리칸영화제