'단체 은발' 데뷔한 커맨더맨 "꿈인가 생시인가 싶어"

큰사진보기 ▲ 커맨더맨 첫 번째 싱글 < BACK TO THE FUTURE(백 투 더 퓨처) > 발매 기념 쇼케이스. ⓒ 커맨더맨엔터테인먼트

"데뷔가 꿈만 같고, 이 자리도 꿈꾸는 것 같다. 데뷔하게 돼서 정말 기쁘고 설렌다." (희주)

큰사진보기 ▲ 커맨더맨 첫 번째 싱글 < BACK TO THE FUTURE(백 투 더 퓨처) > 발매 기념 쇼케이스. ⓒ 커맨더맨엔터테인먼트

"장르 불문하고 다 소화할 수 있고, 멤버들 모두 가진 것의 200%를 쏟아낼 수 있다는 게 장점이다." (준형)

큰사진보기 ▲ 커맨더맨 첫 번째 싱글 < BACK TO THE FUTURE(백 투 더 퓨처) > 발매 기념 쇼케이스. ⓒ 커맨더맨엔터테인먼트

6인조 보이그룹 커맨더맨(병훈, 현하, 준형, 희주, 노율, 승호)이 가요계에 힘차게 데뷔하며 벅찬 마음을 전했다.지난 27일 오후 서울 마포구 메세나폴리스 신한pLay 스퀘어에서 커맨더맨의 첫 번째 싱글 < BACK TO THE FUTURE(백 투 더 퓨처) >의 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.팀명 커맨더맨은 지휘관 또는 사령관을 뜻하는 'commander(커맨더)'에서 비롯된 이름으로, 멤버 6명이 지휘관이 되어 무대 위를 지휘하고 차세대 K팝을 주도해 나가겠다는 의미가 담겼다.멤버들은 데뷔의 벅찬 소감을 전하는 것으로 쇼케이스의 문을 열었다. 병훈은 "오랜 기간 연습생 생활을 하면서 데뷔란 단어 하나만 보고 달려왔는데 이렇게 데뷔하니까 무척 설렌다"라고 했고, 승호는 설레면서도 긴장된 마음을 드러내며 "앞으로 앨범 한 장 한 장을 보여드릴 때마다 음악적으로 점점 성장할 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.노율은 "데뷔가 아직도 실감이 안 난다. 주인공이 되어 만들어간다는 게 꿈인가 생시인가 싶다. 팬들에게 감동과 재미를 드리고 싶다고 생각해왔는데 이 꿈을 이루게 돼 기쁘고, 초심을 잃지 않겠다"라고 포부를 밝혔다.타이틀곡은 일렉트로닉 댄스 장르의 '얼레리꼴레리(Already go ready)'로, 어릴 적 누구나 불러봤던 멜로디가 얹어져 눈길을 끈다. 현하는 "얼레리꼴레리를 언어유희하여 지은 '올 레디 고 레디'는 '이미 준비가 되어 있다'는 뜻이다"라며 "모든 준비를 마치고 더 이상 물러설 곳이 없다는 마음으로 앞으로 나아가려는 저희를 아주 잘 표현한다고 생각한다"라고 말했다.그렇다면 노래 제목처럼 커맨더맨이 지금 당장 준비된 것은 무엇일까. 이 물음에 준형은 "마음을 울릴 수 있는 가창력"을, 노율은 "안무를 한 번 보면 금방 따라 할 수 있는 것", 병훈은 "팬분들을 사로잡을 '멍멍미'", 희주는 "랩, 댄스, 보컬 모두 가능한 올라운더", 현하는 "모델 비율의 작은 얼굴과 매혹적인 눈빛", 승호는 "넓은 어깨, 그리고 평소에는 남자답지만 웃을 때 귀여운 점"을 꼽았다.이들은 멤버 모두 헤어스타일을 은발로 통일해 이목을 끌었다. 은발로 맞춘 이유를 묻는 질문에 희주는 "데뷔인 만큼 팬분들의 이목을 끌고자 단체로 같은 머리색을 하게 됐다"라며 "은색이 정말 예쁘지 않나. 더 멋져 보이기 위해 은색으로 염색하고 나왔다"라고 답했다.커맨더맨의 강점도 물었다. 이에 승호는 "여섯 명 각기 다른 성격과 얼굴, 음악성으로 뚜렷한 개성을 보여주지만 각각 다른 가운데 조화를 이룬다는 게 저희만의 매력이자 강점이다"라고 답변했다.끝으로 이들에게 앞으로의 활동 목표를 물었다. 이에 병훈은 "타이틀곡이 명곡이 되는 것, 1위를 하는 게 저희 목표이자 바람이다. 1위 후보라도 될 수 있게 열심히 활동할 테니 많은 사랑 부탁드린다"라고 말했다.