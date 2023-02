BTS, '세 번째 도전' 그래미 수상 아쉽게도 불발

큰사진보기 ▲ 방탄소년단 ⓒ 빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단(BTS)이 5일(현지시간) 미국 최고의 권위를 지닌 대중음악 시상식 그래미 어워즈에서 세 번째로 수상에 도전했지만 아쉽게도 트로피를 품에 안지는 못했다.방탄소년단은 이날 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제65회 시상식에서 밴드 콜드플레이와의 협업곡 '마이 유니버스'(My Universe)로 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스', '옛 투 컴'(Yet To Come)으로 '베스트 뮤직비디오' 부문 후보에 각각 올랐다.하지만 본 시상식에 앞서 진행된 사전 행사에서 '베스트 뮤직비디오'는 테일러 스위프트에게 돌아갔다. 또 3년 연속 후보로 올라 기대를 모은 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스'는 히트곡 '언홀리'(Unholy)를 내놓은 샘 스미스와 킴 페트라스에게 트로피가 주어졌다.방탄소년단은 '마이 유니버스'가 수록된 콜드플레이의 9집 '뮤직 오브 더 스피어스'(Music Of The Spheres)가 '그래미 어워즈'의 4대 본상 가운데 하나인 '앨범 오브 더 이어'(Album Of The Year) 후보에 포함돼 수상을 기대했지만, 이 영예는 영국의 팝스타 해리 스타일스가 차지했다.'앨범 오브 더 이어' 부문에서는 피처링 참여 아티스트, 송라이터, 엔지니어 모두를 수상자(Winner)로 기록한다. 이에 콜드플레이가 수상했다면 방탄소년단은 '앨범 오브 더 이어' 수상 기록도 갖게 됐을 터였다.방탄소년단은 3년 전 제62회 시상식에서 릴 나스 엑스와 합동 공연을 펼치면서 그래미와 처음 인연을 맺었다.이후 제63회와 제64회 시상식에서 글로벌 히트곡 '다이너마이트'(Dynamite)와 '버터'(Butter)로 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 올랐지만 아쉽게도 수상하지는 못했고, 이번이 세 번째 도전이었다.이들은 제63회와 제64회 시상식에서는 K팝 가수 최초로 '다이너마이트'와 '버터'로 각각 단독 무대를 꾸며 박수갈채를 받은 바 있다.방탄소년단은 맏형 진이 지난해 12월 입대해 완전체 팀으로서의 활동을 쉬고 있는 터라 이번 시상식에는 참석하지 않았다.그래미 어워즈는 가수, 프로듀서, 녹음 엔지니어, 평론가 등 음악 전문가 단체인 레코딩 아카데미가 1959년부터 매년 개최해왔다. '아메리칸 뮤직 어워즈'(1974년 시작)나 '빌보드 뮤직 어워즈'(1990년 시작)보다 역사가 훨씬 길다.그래미는 미국 3대 음악 시상식 가운데 최고 권위를 자랑하며, 상업적 성과보다 음악성에 중점을 둬 수상도 그만큼 어려운 것으로 정평이 나 있다.방탄소년단은 앞서 아메리칸 뮤직 어워즈와 빌보드 뮤직 어워즈에서는 수상한 바 있다.김도헌 대중음악평론가는 "한국 가수들이 한 번 (후보로) 오르기도 어려운 자리에 3년 연속으로 후보로 지명된 것은 그만큼 팝 시장이 방탄소년단을 주목하고 있다는 증거"라며 "멤버들이 차례로 입대하고 솔로 활동도 펼칠 텐데, 그래미라는 목표는 멤버 자신에게도 동기 부여가 될 것"이라고 평가했다.가요계에서는 K팝 한류가 지속되는 한 그래미 도전은 이어지리라 보고 있다.정민재 대중음악평론가는 "지금처럼 북미에서 K팝의 영향력이 커지면 수상 가능성은 차츰 열린다고 보고 있다"며 "그래미가 워낙 팝 장르에 호의적이지 않고 보수적이기는 하지만 방탄소년단 말고도 블랙핑크 등이 판매량이 많아지고 인기가 커지면 후보에 올리지 않을 수 없게 될 것"이라고 전망했다.tsl@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>