케니 G에 대한 '극과극 평가'... 그의 생각은 어떨까?

큰사진보기 ▲ 지난달 12월 웨이브를 통해 공개된 HBO 다큐멘터리 '뮤직박스' 시리즈 '리스닝 투 케니 G'의 한 장면. ⓒ WAVVE

큰사진보기 ▲ 지난달 12월 웨이브를 통해 공개된 HBO 다큐멘터리 '뮤직박스' 시리즈 '리스닝 투 케니 G'의 한 장면. ⓒ WAVVE

큰사진보기 ▲ 지난달 12월 웨이브를 통해 공개된 HBO 다큐멘터리 '뮤직박스' 시리즈 '리스닝 투 케니 G'의 한 장면. ⓒ WAVVE

"현대의 재즈 연주자들은 50년 전 쯤의 연주자들과 늘 소통하는 셈이에요. 하지만 케니의 음악에는 그런 연속성이 없습니다."

큰사진보기 ▲ 지난달 12월 웨이브를 통해 공개된 HBO 다큐멘터리 '뮤직박스' 시리즈 '리스닝 투 케니 G'의 한 장면. ⓒ WAVVE

"저는 듣기 편한 음악을 만드는 게 아닙니다. 제가 듣기에 좋은 음악을 만드는 거죠."

"메스니는 전통적인 재즈 장르를 대단히 아꼈던 것 같습니다. 그 마음은 알기에 화나지 않습니다."

"솔직히 양면적인 심정입니다. 케니 G가 아니었으면 평생 재즈를 몰랐을 사람이 많죠. 그의 음악이 다른 재즈로 향하는 관문일 수도 있어요. 저는 그랬거든요."