큰사진보기 [오마이포토] '판타지 보이즈' 이한빈 ⓒ 이정민



판타지 보이즈(FANTASY BOYS)의 이한빈이 21일 오전 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 데뷔 앨범 < NEW TOMORROW(뉴 투모로우) > 쇼케이스에서 타이틀곡 'NEW TOMORROW'를 선보이고 있다. 'NEW TOMORROW'는 기다려왔던 찬란한 순간을 맞이한 기쁨과 앞으로 그려 나갈 새로운 내일에 대한 설렘을 노래한 곡이다.



판타지 보이즈는 MBC 보이그룹 오디션 프로그램 <소년판타지 - 방과후 설렘 시즌2>에서 선발된 김규래, 홍성민, 오현태, 이한빈, 링치, 강민서, 히카리, 소울, 김우석, 히카루, 케이단으로 구성된 그룹이다.



