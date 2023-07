큰사진보기 [오마이포토] 'KISS OF LIFE' 자유로운 여정의 시작 ⓒ 이정민



KISS OF LIFE(키스오브라이프. 나띠, 쥴리, 벨, 하늘)가 5일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < KISS OF LIFE > 발매 데뷔 쇼케이스에서 타이틀곡 '쉿(Shhh)'을 선보이고 있다. '쉿(Shhh)'은 타인에게 얽매이지 않는 자신들만의 당당한 애티튜드와 자유를 추구하는 팀의 정체성을 보여주는 곡이다.



KISS OF LIFE라는 팀명은 '인공호흡'이라는 원 의미를 바탕으로 음악을 통해 자유로움을 추구하며 진실한 본연의 모습인 자아를 찾는다는 뜻을 담고 있다.









