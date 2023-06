큰사진보기 [오마이포토] '비아이' 청춘의 마지막 발악과 낭만 ⓒ 이정민



비아이(B.I)가 1일 오후 서울 마포구의 한 공연장에서 열린 정규 2집 < TO DIE FOR(투 다이 포) > 발매 기념 쇼케이스에서 더블 타이틀곡 '겁도없이 (Dare to Love) (feat. BIG Naughty)', 'Die for love (다이 포 러브) (feat. Jessi)'를 선보이고 있다.



'겁도없이 (Dare to Love)'는 사랑은 첫 눈에 태어나 감정의 언어가 시를 쓰는 것이라고 표현하는 곡이며, 'Die for love'는 청춘의 마지막 발악이자 낭만을 노래한 작품이다.



큰사진보기 '비아이' 청춘의 마지막 발악과 낭만 비아이(B.I)가 1일 오후 서울 마포구의 한 공연장에서 열린 정규 2집 < TO DIE FOR(투 다이 포) > 발매 기념 쇼케이스에서 더블 타이틀곡 '겁도없이 (Dare to Love) (feat. BIG Naughty)', 'Die for love (다이 포 러브) (feat. Jessi)'를 선보이고 있다. '겁도없이 (Dare to Love)'는 사랑은 첫 눈에 태어나 감정의 언어가 시를 쓰는 것이라고 표현하는 곡이며, 'Die for love'는 청춘의 마지막 발악이자 낭만을 노래한 작품이다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '비아이' 청춘의 마지막 발악과 낭만 비아이(B.I)가 1일 오후 서울 마포구의 한 공연장에서 열린 정규 2집 < TO DIE FOR(투 다이 포) > 발매 기념 쇼케이스에서 더블 타이틀곡 '겁도없이 (Dare to Love) (feat. BIG Naughty)', 'Die for love (다이 포 러브) (feat. Jessi)'를 선보이고 있다. '겁도없이 (Dare to Love)'는 사랑은 첫 눈에 태어나 감정의 언어가 시를 쓰는 것이라고 표현하는 곡이며, 'Die for love'는 청춘의 마지막 발악이자 낭만을 노래한 작품이다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '비아이' 청춘의 마지막 발악과 낭만 비아이(B.I)가 1일 오후 서울 마포구의 한 공연장에서 열린 정규 2집 < TO DIE FOR(투 다이 포) > 발매 기념 쇼케이스에서 더블 타이틀곡 '겁도없이 (Dare to Love) (feat. BIG Naughty)', 'Die for love (다이 포 러브) (feat. Jessi)'를 선보이고 있다. '겁도없이 (Dare to Love)'는 사랑은 첫 눈에 태어나 감정의 언어가 시를 쓰는 것이라고 표현하는 곡이며, 'Die for love'는 청춘의 마지막 발악이자 낭만을 노래한 작품이다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기