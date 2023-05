비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)의 이창섭이 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 열두 번째 미니앨범 < WIND AND WISH (윈드앤드위시) > 발매 기념 기자간담회에서 웹예능 <전과자>의 구독자 50만 돌파 기념 공약으로 내세운 군 재입대에 대한 질문에 답하고 있다. 임현식과 육성재가 경례를 하고 있다.



'비투비' 이창섭 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)의 이창섭이 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 열두 번째 미니앨범 < WIND AND WISH (윈드앤드위시) > 발매 기념 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. < WIND AND WISH >는 사랑하는 사람들의 행복과 안녕을 바라는 마음을 담아 비투비 스스로 'Lucky Charm'이 되어 세상에 긍정 에너지를 전퍼하겠다는 메세지를 담고 있다. ⓒ 이정민