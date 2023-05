큰사진보기 [오마이포토] '비투비' 이창섭 ⓒ 이정민



비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)의 이창섭이 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 열두 번째 미니앨범 < WIND AND WISH (윈드앤드위시) > 발매 기념 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다.



< WIND AND WISH >는 사랑하는 사람들의 행복과 안녕을 바라는 마음을 담아 비투비 스스로 'Lucky Charm'이 되어 세상에 긍정 에너지를 전퍼하겠다는 메세지를 담고 있다.



큰사진보기 '비투비' 이창섭 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)의 이창섭이 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 열두 번째 미니앨범 < WIND AND WISH (윈드앤드위시) > 발매 기념 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. < WIND AND WISH >는 사랑하는 사람들의 행복과 안녕을 바라는 마음을 담아 비투비 스스로 'Lucky Charm'이 되어 세상에 긍정 에너지를 전퍼하겠다는 메세지를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '비투비' 이창섭 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)의 이창섭이 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 열두 번째 미니앨범 < WIND AND WISH (윈드앤드위시) > 발매 기념 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. < WIND AND WISH >는 사랑하는 사람들의 행복과 안녕을 바라는 마음을 담아 비투비 스스로 'Lucky Charm'이 되어 세상에 긍정 에너지를 전퍼하겠다는 메세지를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '비투비' 이창섭 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)의 이창섭이 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 열두 번째 미니앨범 < WIND AND WISH (윈드앤드위시) > 발매 기념 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. < WIND AND WISH >는 사랑하는 사람들의 행복과 안녕을 바라는 마음을 담아 비투비 스스로 'Lucky Charm'이 되어 세상에 긍정 에너지를 전퍼하겠다는 메세지를 담고 있다. ⓒ 이정민





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기