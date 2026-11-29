▲영화 <헥스: 마녀왕국> 스틸컷 월트디즈니코리아

영화는 부모의 일방적 희생이 아닌 자녀와 쌍방 교류로 믿음을 쌓아가고 난관을 해결하는 데 중점 둔다. 대척점에는 여왕 셀레스트(조디 포스터)가 자리한다. 셀레스트는 마녀 집안에서 태어났지만 노력만으로 부족했다. 항상 부모님의 기대에 미치지 못해 사랑을 갈구했었다. 우연히 딸 앨리스의 능력을 알게 되자 불완전함을 감추고 욕망이 앞선다. 두 엄마 앨리스와 셀레스트는 부모가 된 후 다른 길을 걷는다. 앨리스는 빌리의 힘이 오히려 화가 될까 숨기려 했고 셀레스트는 강하게 탐닉한다.



마치 뮤지컬과 영화 <위키드>에서 '오즈의 마법사'의 진실이 밝혀지는 대목과 유사하다. 부족한 능력을 숨기려 해서는 안 될 일까지 서슴지 않았던 뒤틀린 부모이자 통치자 셀레스트다. 평범한 사람도, 마법 동물도 마법을 가질 수 있었던 헥스의 평화는 모습은 사라지고 강력한 왕권 통치로 핍박받는 존재는 늘어나게 되었다.



상반된 모성은 결국 왕국의 위기를 초래하지만 모녀가 힘을 합쳐 모면한다. 디즈니 모토인 '가족' 서사를 중심에 두면서 색다른 빌런의 등장을 예고하기도 한다. 즉 희생의 주체를 '엄마'로만 소비하지 않고 파격적인 설정으로 이어진다. 삼대 모녀의 출생에 아버지나 왕자는 중요하지 않으며, 남성의 도움 없이 자주적으로 성공한다.



여왕 셀레스트는 자녀의 재능을 자기 것인 것 마냥 이용하는 데 죄책감이 없는 인물이다. 종국에는 손녀의 힘까지 빼앗으려는 막장 캐릭터 같으나 악의 표본으로만 그려지지 않는다. 이면에는 완벽주의와 인정욕구가 자리한다. 남성 중심의 가부장제 왕위 계승을 바꾼 점은 <겨울왕국>, 저주로부터 모녀가 힘을 합친 사랑의 힘은 <사랑의 하츄핑 고래보석의 전설>과 유사하다.



디즈니 영화 최초 한국 OST



원제 'HEXED'는 마법 세계의 이름이자 저주, 불운을 뜻하는 형용사로 일이 계속 꼬이는 상황을 비유적으로 말할 때 쓰인다. 영화 속에서는 셀레스트가 앨리스와 빌리에게 걸었던 저주이자 마법 세계를 옭아매는 통치권으로 해석할 수 있다.



달이 뜨는 날이 주요 소재로 쓰이는 탓에 밤은 중요한 활동 시점이다. 자주색과 보라색의 어두운 톤이 쓰여 <겨울왕국>의 환한 비주얼과 상반된다. 유명 팝 음악이 적재적소에 쓰여 흥겨움을 더한다. 디즈니 영화에서 한국 걸그룹 리센느의 노래가 엔딩 크레딧에 오른 최초 사례다. 신곡 <with>와 커버곡 <magic>을 듣는 재미와 세눈박이 고양이 비프 로저(월튼 고긴스)와 움직이는 솥단지도 씬스틸러로 독특한 케미를 선사한다.



쿠키 영상은 한 개다. 비프 로저와 뉴욕에서 빌리가 깨 먹은 고양이 굿즈를 사러 가는 장면이다. 본편 전 단편 <릴로 &스크래치>까지 한 편에 담은 풍성한 상차림이다.

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