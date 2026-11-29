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영화 <헥스: 마녀왕국> 스틸컷월트디즈니코리아
디즈니의 새 애니메이션 영화 <헥스: 마녀왕국>은 학교의 사고뭉치 딸 빌리(헤일리 스타인펠드)가 엄마 앨리스(라시다 존스)와의 약속을 어기고 마녀왕국 헥스로 모험을 떠나는 이야기다. 어릴 적부터 특별한 아이였던 빌리는 엄마의 마법 제어 팔찌를 늘 차고 다니며 통제에 벗어나지 않는 10대 소녀였다. 그러던 어느 날, 학교 마스코트 부엉이를 훔쳐 몰래 방사하려던 사실이 들켜 또다시 말썽꾸러기로 불리던 때, 우연히 팔찌가 풀리며 자신도 몰랐던 마법의 힘을 깨닫는다.
엄마와 딸 동반 성장
<헥스: 마녀왕국>은 디즈니의 모토였던 가족 간 사랑과 정체성의 실현을 조금 다른 방식으로 풀어낸 디즈니의 65번째 장편 애니메이션이다. 현실과 다를 바 없는 미지의 세상 헥스로 향하며 특별한 운명과 엄청난 가족사를 알게 된다. 뜻밖의 모험으로 빌리는 성장통을 겪는다. '마법'은 엄마라는 새장에서 벗어나 자유로움을 만끽할 기회였다. 온전한 세상 알을 깨고 나온 진짜 세상의 이치, 남과 다른 특별함을 감추고 평범하게 살아야 했던 과거, 재능과 힘을 깨닫고 미래로 향할 동력이 가족으로 연결된다.
빌리는 마법 세상에서 새로운 가능성을 발견한다. 결점이 재능으로 변하는 진짜 마법을 체험한다. 마녀라는 혈통은 재앙이 아닌 노력으로 얻지 못할 태생적 능력이다. 사고뭉치 아웃사이더에서 마법 세계를 구할 오랜 예언자로 다시 태어난다.
혼자서는 하기 힘든 여정에 보탬이 되는 조력자는 의외로 엄마다. 혹시라도 능력이 들킬까 봐 전전긍긍했던 앨리스는 사실 헥스의 공주였다. 모성본능에 갇혀 정체성을 잃어버린 엄마에만 머물렀지만. 빌리의 용기와 희생으로 능력치를 발현하기에 이른다. 앨리스는 비로소 인생의 주체로서 빌리의 과보호를 떨쳐낸다.
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