▲골을 기록한 서울 이랜드
서울 이랜드가 골을 넣고 기뻐하고 있다.한국프로축구연맹
마지막 날 순위표 위아래가 모두 뒤집혔다. 하나은행 K리그2 2026 승격 준플레이오프(준PO) 대진이 서울 이랜드-부산 아이파크, 대구FC-화성FC로 확정됐다.
29일 K리그2 최종 34라운드에서 서울 이랜드는 창원축구센터에서 경남FC를 2-0으로 꺾었다. 같은 시간 3위 대구는 천안종합운동장에서 천안시티FC와 1-1로 비겼다. 경기 전 승점 1점 차로 대구를 쫓던 서울 이랜드는 승점 61을 쌓아 대구(승점 60)를 4위로 밀어내고 3위로 정규리그를 마쳤다.
5·6위 싸움도 마지막 순간에 갈렸다. 5위 부산은 충남아산 원정에서 0-0으로 비겨 승점 50에 머물렀다. 6위 화성은 김포솔터축구장에서 김포FC와 0-0으로 맞서다 후반 48분 플라나의 극장골로 1-0 승리를 거뒀다. 승점 51이 된 화성은 부산을 1점 차로 제치고 5위로 올라섰다.
이에 따라 다음 달 2일 오후 7시 단판으로 열리는 준PO는 3위 서울 이랜드와 6위 부산, 4위 대구와 5위 화성의 맞대결로 치러진다. 두 경기 모두 정규리그 순위가 높은 팀의 홈구장에서 열린다.
서울 이랜드, '눈치 싸움' 끝에 잡은 3위
서울 이랜드는 경기 전부터 3위를 자력으로 차지할 수 없는 처지였다. 승리를 거둬도 대구가 이기면 4위에 머물러야 했다. 서울 이랜드가 경남을 2-0으로 꺾는 사이 대구가 천안에 발목을 잡히면서 계산은 맞아 떨어졌다.
반면 대구는 천안과 1-1로 비기며 다 잡은 3위를 놓쳤다. 이겼다면 승점 62로 3위를 지킬 수 있었다.
화성, 추가시간 한 방으로 부산 넘었다
5위 자리의 주인은 경기 종료 직전에야 바뀌었다. 경기 전 승점 1점 차로 앞서 있던 부산은 충남아산과 비기면서 승점 1을 더하는 데 그쳤다. 화성도 김포와 90분 내내 0-0으로 맞서며 그대로라면 6위로 정규리그를 마칠 상황이었다.
균형을 깬 건 플라나였다. 후반 추가시간 플라나의 결승골이 터지면서 화성은 승점 3을 챙겼고, 부산의 무승부와 맞물려 최종전에서 5·6위가 뒤바뀌었다. 화성은 3위 서울 이랜드 대신 4위 대구를 준PO 상대로 만나게 됐고, 부산은 6위로 밀려나 서울 이랜드 원정길에 오르게 됐다.
5위로 시즌을 마친 화성은 프로 전환 2년 차에 창단 첫 PO 진출을 이뤄냈다. 차두리 감독 체제에서 화성은 최종전 극장골의 기세를 안고 대구 원정에 나선다.