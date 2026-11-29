한국프로축구연맹

큰사진보기 ▲극장골을 넣은 플라나플라나의 극장골로 화성이 5위로 올라선다. 한국프로축구연맹

3·4위는 비겨도 진출, 5·6위는 이겨야 산다



이번 순위 변동이 중요한 이유는 PO 규정 때문이다. 준PO와 PO 모두 90분 경기 후 무승부일 경우 연장전 없이 정규리그 순위가 높은 팀이 다음 라운드에 진출한다. 서울 이랜드와 대구는 안방에서 비기기만 해도 PO에 오를 수 있다. 원정에 나서는 부산과 화성은 반드시 이겨야 한다.



3위와 4위의 차이도 크다. 준PO를 통과한 두 팀은 12월 5일 PO에서 맞붙는데, 이 경기 역시 순위가 높은 팀의 홈에서 단판으로 열리고 무승부 시 상위 팀이 올라간다. 서울 이랜드가 준PO를 통과하면 PO에서도 홈 이점과 무승부 이점을 모두 갖는다. 대구는 최종전 무승부로 그 이점을 서울 이랜드에 내줬다.



PO 이긴 팀은 승격, 져도 한 번 더 기회



올 시즌 K리그2에서는 우승팀 수원 삼성과 2위 수원FC가 이미 K리그1 다이렉트 승격을 확정했다. 김천 상무가 연고 협약 만료로 순위와 관계없이 강등되는 가운데, 김천이 K리그1 최하위를 피하면서 승강 플레이오프도 열린다.



K리그2 PO 승리팀은 곧바로 K리그1으로 승격한다. PO에서 진 팀도 K리그1 최하위 광주FC와 승강 PO를 치러 한 번 더 승격에 도전할 수 있다. 결과에 따라 올 시즌 K리그2에서 최대 네 팀이 K리그1으로 올라간다.



결국 승격 경쟁에서 완전히 탈락하는 팀은 준PO에서 지는 두 팀뿐이다. 정규리그 34라운드를 버틴 네 팀에게 다음 달 2일 단판 승부는 시즌 전체를 건 90분이 된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 플라나의 극장골로 화성이 5위로 올라선다.이번 순위 변동이 중요한 이유는 PO 규정 때문이다. 준PO와 PO 모두 90분 경기 후 무승부일 경우 연장전 없이 정규리그 순위가 높은 팀이 다음 라운드에 진출한다. 서울 이랜드와 대구는 안방에서 비기기만 해도 PO에 오를 수 있다. 원정에 나서는 부산과 화성은 반드시 이겨야 한다.3위와 4위의 차이도 크다. 준PO를 통과한 두 팀은 12월 5일 PO에서 맞붙는데, 이 경기 역시 순위가 높은 팀의 홈에서 단판으로 열리고 무승부 시 상위 팀이 올라간다. 서울 이랜드가 준PO를 통과하면 PO에서도 홈 이점과 무승부 이점을 모두 갖는다. 대구는 최종전 무승부로 그 이점을 서울 이랜드에 내줬다.올 시즌 K리그2에서는 우승팀 수원 삼성과 2위 수원FC가 이미 K리그1 다이렉트 승격을 확정했다. 김천 상무가 연고 협약 만료로 순위와 관계없이 강등되는 가운데, 김천이 K리그1 최하위를 피하면서 승강 플레이오프도 열린다.K리그2 PO 승리팀은 곧바로 K리그1으로 승격한다. PO에서 진 팀도 K리그1 최하위 광주FC와 승강 PO를 치러 한 번 더 승격에 도전할 수 있다. 결과에 따라 올 시즌 K리그2에서 최대 네 팀이 K리그1으로 올라간다.결국 승격 경쟁에서 완전히 탈락하는 팀은 준PO에서 지는 두 팀뿐이다. 정규리그 34라운드를 버틴 네 팀에게 다음 달 2일 단판 승부는 시즌 전체를 건 90분이 된다. 축구 국내축구 K리그 K리그2 서울이랜드 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 5 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 원강온 (wonsy725) 내방 구독하기 안녕하세요. 그라운드 가장 가까운 곳의 시선을 기록하는 축구 전문 시민기자 원강온입니다. K리그와 대표팀,해외축구 경기를 현장감 넘치는 팩트 기사와 축구 팬 시점의 예리한 전술 칼럼으로 풀어냅니다. 축구의 본질을 꿰뚫는 깊이 있는 글로 소통하겠습니다. 이 기자의 최신기사 부천, 0-2 뒤집은 '기적의 무승부'... 포항과 2-2, 승격 첫 해 K리그1 잔류 확정

서울 이랜드가 골을 넣고 기뻐하고 있다.마지막 날 순위표 위아래가 모두 뒤집혔다. 하나은행 K리그2 2026 승격 준플레이오프(준PO) 대진이 서울 이랜드-부산 아이파크, 대구FC-화성FC로 확정됐다.29일 K리그2 최종 34라운드에서 서울 이랜드는 창원축구센터에서 경남FC를 2-0으로 꺾었다. 같은 시간 3위 대구는 천안종합운동장에서 천안시티FC와 1-1로 비겼다. 경기 전 승점 1점 차로 대구를 쫓던 서울 이랜드는 승점 61을 쌓아 대구(승점 60)를 4위로 밀어내고 3위로 정규리그를 마쳤다.5·6위 싸움도 마지막 순간에 갈렸다. 5위 부산은 충남아산 원정에서 0-0으로 비겨 승점 50에 머물렀다. 6위 화성은 김포솔터축구장에서 김포FC와 0-0으로 맞서다 후반 48분 플라나의 극장골로 1-0 승리를 거뒀다. 승점 51이 된 화성은 부산을 1점 차로 제치고 5위로 올라섰다.이에 따라 다음 달 2일 오후 7시 단판으로 열리는 준PO는 3위 서울 이랜드와 6위 부산, 4위 대구와 5위 화성의 맞대결로 치러진다. 두 경기 모두 정규리그 순위가 높은 팀의 홈구장에서 열린다.서울 이랜드는 경기 전부터 3위를 자력으로 차지할 수 없는 처지였다. 승리를 거둬도 대구가 이기면 4위에 머물러야 했다. 서울 이랜드가 경남을 2-0으로 꺾는 사이 대구가 천안에 발목을 잡히면서 계산은 맞아 떨어졌다.반면 대구는 천안과 1-1로 비기며 다 잡은 3위를 놓쳤다. 이겼다면 승점 62로 3위를 지킬 수 있었다.5위 자리의 주인은 경기 종료 직전에야 바뀌었다. 경기 전 승점 1점 차로 앞서 있던 부산은 충남아산과 비기면서 승점 1을 더하는 데 그쳤다. 화성도 김포와 90분 내내 0-0으로 맞서며 그대로라면 6위로 정규리그를 마칠 상황이었다.균형을 깬 건 플라나였다. 후반 추가시간 플라나의 결승골이 터지면서 화성은 승점 3을 챙겼고, 부산의 무승부와 맞물려 최종전에서 5·6위가 뒤바뀌었다. 화성은 3위 서울 이랜드 대신 4위 대구를 준PO 상대로 만나게 됐고, 부산은 6위로 밀려나 서울 이랜드 원정길에 오르게 됐다.5위로 시즌을 마친 화성은 프로 전환 2년 차에 창단 첫 PO 진출을 이뤄냈다. 차두리 감독 체제에서 화성은 최종전 극장골의 기세를 안고 대구 원정에 나선다.