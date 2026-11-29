'한국축구의 캡틴' 손흥민(LA FC)이 오랜만에 멀티골을 터뜨리며 팀을 값진 승리로 이끌었다.손흥민의 소속팀 LAFC는 29일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드(3전 2선승제) 2차전 홈 경기에서 세인트루이스 시티 SC를 4대1로 완파했다.이날 경기는 손흥민과 정상빈의 '코리안 더비' 시리즈로도 관심을 받았다. MLS 두 팀의 최전방에 나란히 한국인 공격수가 포진하는 이례적인 장면이 연출됐다. LAFC에선 손흥민이, 세인트루이스에선 정상빈이 나란히 최전방에 포진했다.지난 1차전에선 정상빈이 1골 1도움으로 맹활약하며팀의 3-2 승리를 이끌고 무득점에 그친 선배 손흥민에게 판정승을 거뒀다. 손흥민은 1차전에서 기회 창출 5회를 기록했지만 공격 포인트를 생산하지는 못했다.2차전은 손흥민의 설욕전이었다. LA FC는 전반 5분만에 페널티킥 찬스를 얻어냈으나 키커로 나선 드니 부앙가의 슈팅이 상대 골키퍼에게 막히며 불안하게 출발했다. 하지만 전반 7분 만에 중앙선 부근에서 공을 빼앗은 손흥민에게 기회가 돌아왔다. 드니 부앙가와 패스를 주고받으며 상대 골문으로 쇄도한 손흥민은 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들며 기어코 선제골을 뽑아냈다.부앙가의 추가골로 2-0으로 앞서가던 전반 22분에는 다시 손흥민이 상대 패스 실수를 놓치지 않고 공을 가로챈 뒤 골키퍼와 일대일 상황에서 추가골까지 터뜨렸다. 손흥민의 올시즌 10·11호골이자 올해 첫 멀티골이었다. 지난달 15일 정규리그 오스틴전(1골·2도움) 이후로는 무려 6경기 만에 나온 득점포이기도 했다.LA FC는 세 골차로 앞서가던 후반 24분 승리를 확신하고 손흥민을 아르민도 지프와 교체했다. 공교롭게도 손흥민이 교체되지마자 1분만에 추격 골을 내줬으나 후반 40분 레오 발타의 중거리포로 다시 점수차를 유지하며 여유있게 승리를 지켜냈다. 반면 1차전에서 맹활약했던 정상빈은 이날 공격포인트를 기록하지 못하고 전반만 뛰고 교체됐다.이날 손흥민은 후반 24분 교체될 때까지 69분간 유효 슈팅 3회, 득점 기회 창출 2회, 장거리 패스 2회, 패스 성공률 93%(15회 중 14회 성공) 등을 기록했다. 축구 통계 전문 매체 '풋몹'은 손흥민에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점인 8.9점을 부여했다. MLS 사무국이 선정한 경기 공식 최우수선수(MOM) 역시 손흥민의 몫이었다.LA FC는 시리즈 전적 1승1패로 균형을 맞추며 승부를 12월 3일 미주리주 에너자이저 파크에서 열리는 3차전으로 끌고 갔다. 이 경기의 승자는 12월 6~7일 PO 2라운드(콘퍼런스 준결승)에 진출하여 서부 콘퍼런스 2위 FC댈러스와 7위 포틀랜드 팀버스 간 맞대결 승자와 격돌하게 된다.손흥민의 멀티골 맹활약은 최근 '에이징 커브' 논란에 휘말리며 경기력에 따라붙던 의구심을 불식시켰다는 점에서 의미가 남다르다. 34세가 된 손흥민은 최근 소속팀과 대표팀에서 모두 공식전 7경기 무득점에 그치며 기량이 예전만 못하다는 비판에 시달렸다.손흥민은 지난 북중미월드컵에서 주장이자 주전 공격수로 나섰으나 대회 내내 공격포인트 제로로 침묵하며 대표팀의 조별리그 탈락을 막지못했다. 최근 11월 열린 올해 마지막 A매치 국가대표 중동 2연전에서도 모레노호의 주전 공격수로 선발출전했으나, 결정적인 득점찬스를 연이어 놓치는 등 역시 공격포인트를 올리지못하며 부진한 모습을 이어갔다. 소속팀 LA FC와도 계약만료가 다가오고 있는 가운데 PO 탈락까지 몰리며 MLS에서의 향후 거취도 불투명해졌다는 평가가 나왔다.하지만 손흥민은 이번에도 가장 중요한 순간에 빅매치에서의 존재감을 발휘하며 자신의 능력을 증명했다. PO 1차전에서 득점에는 실패했지만 팀내에서 가장 많은 키패스와 찬스메이킹을 생산해내며 무너질뻔한 팀을 지탱한 것은 손흥민이었다. 2차전에서는 전성기를 연상시키는 역습과 피니시 능력을 선보이며 득점력이 아직 녹슬지 않았다는 것을 과시했다.AP통신은 "손흥민은 MLS 합류 이후 PO 5경기서만 5골 1도움을 기록하며 큰 경기에 강한 모습을 보여줬다"며 여전히 손흥민의 팀내 영향력을 높이 평가했다. LA타임스 역시 "LA FC는 한국의 슈퍼스타 손흥민이 공격포인트를 기록한 정규리그 경기(7승 4무 2패)에서는 단 두 번만 패했다. PO 2차전에서는 골 가뭄에 시달리던 손흥민이 승부사로 나섰다. LA가 승리하려면 손흥민이 계속해서 위협적인 모습을 보여줘야 한다"고 손흥민의 중요성을 강조했다.손흥민은 이로서 올시즌 두 자릿수 득점 고지를 돌파하며 시즌 기록은 11골 22도움이 됐다. MLS 정규리그 기록은 7골·15도움, 북중미 챔피언스컵서 2골 7도움을 기록했다. 오랜만의 멀티골 폭발로 부활의 시동을 건 손흥민이 소속팀 LA FC를 더 높은 곳으로 이끌수 있을까.