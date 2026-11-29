올 시즌 공들였던 징크스가 무너지며 자존심을 구겼던 전북 현대가 현대가 더비에서만큼은 달랐다. 울산을 상대로 시즌 4전 전승을 거두며 구단 역사에 새로운 이정표를 세웠다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 29일 오후 2시 울산문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 김현석 감독의 울산HD에 2-1로 승리했다. 이로써 전북은 13승 13무 11패 승점 52점, 울산은 17승 6무 14패 승점 57점 2위에 자리했다.전북은 반드시 이겨야만 했다. 최근 리그 4경기서 2무 2패라는 최악의 성적을 거두면서 순위는 6위로 추락했고, 다음 시즌 아시아 챔피언스리그 자력 진출이 불투명했기 때문. 필사즉생의 각오로 울산전에 나선 전북은 분위기 반등에 성공했다.전반 울산에 밀리는 그림이 나왔으나 송범근·박지수의 연이은 수비로 위기 탈출에 성공했고, 후반 21분과 후반 29분 티아고가 연속 득점을 터뜨리면서 쐐기를 박았다. 울산도 후반 36분 이진현이 만회 골을 기록하며 추격했지만, 전북 수비진을 더 이상 뚫어내지 못했다.울산을 잡아내며 공식전 원정 10경기 무승(5무 5패)의 사슬을 끊어낸 전북이다. 2·3위로 시즌을 마무리하는 건 사실상 불가능한 가운데, 이번 경기 승점 3을 추가하면서 4위로 시즌을 마감할 수 있는 확률과 아시아 챔피언스리그 진출 가능성 역시 높인 점은 고무적이다.그리고 '라이벌' 울산을 상대로 자존심을 지켰다는 부분 역시 긍정적이다. 이번 시즌 전북은 성적뿐만 아니라 각종 징크스가 처참히 깨지면서 최악의 한 해를 보내야만 했다. 올 시즌 정정용 감독 체제에서 전북이 오랜 기간 지켜온 기록들이 하나둘씩 무너졌다.지난 4월에는 서울에 패하며 8년 9개월간 이어온 상암 원정 무패 행진이 끝났고, 인천을 상대로는 약 11년 만에 안방에서 패배했다. 이에 그치지 않고, 이후 인천에 또다시 패하며 20년 만에 한 시즌 두 차례 패배를 떠안았다.지난 10월에는 18년간 이어졌던 대전 원정 무패 징크스가, 직전 라운드 김기동호에 0-1로 무너지면서 14시즌 동안 깨지지 않았던 서울전 무승 기록이 끊겼다. 이처럼 자존심이 제대로 무너졌지만, 울산 상대로는 강한 모습을 보여주면서 새로운 기록을 만들었다.지난 4월 열린 시즌 첫 맞대결에서 2-0으로 승리하며 5년간 이어진 울산 상대 시즌 첫 경기 무승 징크스를 털어냈다. 이후 7월 원정(3-1 승)과 8월 홈 경기(1-0 승)에서도 승리를 챙겼고, 이번 울산 원정에서도 짜릿한 승점 3을 가져오는 데 성공했다.이로써 정정용 감독은 전북 감독으로서 2020시즌 이후 6년 만에 조세 모라이스 감독이 달성한 현대가 더비 전승(리그 기준) 기록을 3승에서 4승으로 갈아치웠고, 이에 더해 지난해 5월부터 이어온 연승 행진을 6경기로 늘리며 현대가 더비 역대 최다 연승(6승) 기록까지 경신했다.이러한 강세는 울산에만 국한되지 않았다. 올 시즌 또 다른 동해안 강호인 포항과의 세 차례 맞대결에서도 모두 승리한 전북은 두 팀을 상대로 7전 전승을 거뒀다. 한 시즌 울산과 포항을 상대로 모두 전승을 거둔 것은 구단 역사상 처음으로 왕조 시절에도 달성하지 못한 기록이다.그야말로 이번 시즌 동해안에는 단 한 번도 패배하지 않는 최초의 시즌을 보낸 전북 정정용호인셈. 유독 좋은 징크스가 많이 깨졌던 아픈 한 시즌의 마음을 '숙적' 울산을 잡아내면서 팬들의 아쉬움을 조금이나마 달랠 수 있었다.한편, 승장 정정용 감독은 경기 종료 후 "연패를 하고 있었는데, 이를 끊기 위해 선수들이 최선을 다했다. 경기장에서 간절한 마음으로 뛴 것이 결과로 이어졌다"라고 소감을 밝혔다.이어 "기회가 왔을 때 득점하면서 경기를 이끌어 갈 수 있었다. 상대가 형태를 바꿨지만 대응이 잘됐다"라며 "멀리서 온 팬들에게 몇 개월 만에 승리를 할 수 있어서 기쁘다"라고 덧붙였다.전북은 홈으로 돌아와 내달 2일 감바 오사카(일본)와 아시아 챔피언스리그 엘리트 리그 스테이지 6차전을 치른다.