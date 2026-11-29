황희찬이 임대 선수로 활약중인 독일 프로축구 분데스리가의 FC샬케04가 올해 '승격 동기팀'인 SC파더보른07에게 기록적인 대참패를 당했다.샬케는 28일 오후(한국 시간) 독일 파더보른의 홈 디럭스 아레나에서 킥오프한 '2026-2027 독일 분데스리가 11라운드' 원정 경기에서 1-8로 무너졌다.샬케는 전반 21분 야노 테어 호르스트에게 선제골을 내준 것을 시작으로 스테파노 마리노에게 두 골을 더 내주며 전반에 일찌감치 0-3으로 끌려갔다. 후반에는 마리노의 해트트릭을 포함한 총 5골을 더 내주고 참담한 완패를 당했다. 샬케는 0-5로 끌려가던 후반 14분 아딜 아우시슈가 한 골을 넣으며 영패만 간신히 면했다.샬케가 분데스리가에서 8실점을 한 것은 2020년 9월 바이에른 뮌헨전(0-8 패) 이후 6년 만이다. 반면 파더보른은 이날 경기에서 구단 역사상 분데스리가 최다 점수 차 승리 기록을 갈아치웠다.샬케 입장에서 더욱 굴욕적인 것은, 상대팀인 파더보른이 지난 시즌까지 분데스리가 2부에서 함께 경쟁하던 승격 동기팀이라는 사실이다. 샬케는 지난 시즌 분데스리가 2부 우승을 차지했고, 파더보른은 3위로 승강플레이오프에서 볼프스부르크를 제치고 승격에 성공했다.2부에서는 샬케가 우위였지만, 승격에 성공한 올시즌 두 팀의 상황은 하늘과 땅 차이다. 파더보른은 11라운드까지 3승 4무 4패를 기록하며 승점 13점으로 중위권인 10위에 올라있다. 이날 경기전까지 10경기에서 고작 8골을 넣는데 그쳤던 파더보른은 샬케전 1경기에서만 8골을 폭발시키며 그동안의 골가뭄을 화끈하게 해소했다.반면 샬케는 1승 4무 6패 승점 7점에 그치며 분데스리가 18개 구단 중 16위로 강등권에 위치해있다. 최근 리그 8경기 연속, 공식전 10경기 연속 무승이다. 리그 11경기에서 득점은 6골로 분데스리가 최하위다. 특히 홈에서 열린 5경기에서는 단 한골도 넣지 못했다.황희찬도 팀의 부진 책임에서 자유롭지 못하다. 황희찬은 이날 벤치에서 시작하여 1-5로 뒤진 후반 24분 교체로 투입됐으나 또다시 공격포인트를 올리지 못했고, 팀의 대패를 그라운드에서 지켜봐야 했다.황희찬은 지난 시즌까지 잉글랜드 프리미어리그 울버햄튼 원더러스에서 활약했으나 부상과 슬럼프로 고전했다. 울버햄튼이 2부리그로 강등되면서 황희찬 역시 방출 대상으로 분류됐다. 지난 9월 이적시장 마감일에 황희찬은 극적으로 울버햄튼을 벗어나 샬케에 임대로 합류하며 유럽 커리어를 다시 이어갈 수 있게 됐다. 2018년 함부르크SV에서 임대선수로, 2020년 RB 라이프치히에서 뛰었던 황희찬에게는 5년 만이자 세 번째 독일행이었다.황희찬의 영입 과정에서 미론 무슬리치 감독이 직접 전화를 걸어 설득한 사실이 알려지며 화제가 되기도 했다. 구단은 당시 통화 내용을 담은 영상까지 공개했는데, 당시 무슬리치 감독은 황희찬에게 "우리의 경기 스타일이 너의 강점과 완벽하게 어울린다고 생각했다"라고 말하며 황희찬의 기량과 플레이스타일을 높이 평가하기도 했다. 그만큼 황희찬에 거는 기대가 높았다는 것을 보여준다.이적 과정도 그야말로 드라마틱했다. 샬케가 황희찬과 관련된 이적 서류를 독일축구협회(DFB) 시스템에 제출한 것은 이적시장 마감 직전이었다. 단 1분만 늦었어도 황희찬의 샬케행이 불발될수도 있었다. 간발의 차이로 이적이 겨우 확정되며 황희찬과 샬케 모두 한숨을 돌렸다.하지만 어렵게 성사된 독일행에도 불구하고 현재까지 황희찬과 샬케의 동행은 행복한 시너지를 내지는 못하고 있다. 황희찬은 지난 9월 유니온 베를린과의 데뷔전에서 도움을 기록할 때만 해도 순조로운 출발을 알리는 듯 했지만 이후 더 이상 공격포인트를 추가하지 못했다. 벌써 리그 10경기를 소화했는데 단 한골도 기록하지 못했다.경기력 외적인 문제로도 연이어 도마에 올랐다. 황희찬은 디나모 드레스덴과의 '독일 DFB 포칼컵' 2라운드에서는 경기 도중 분위기가 과열된 상황에서 흥분하여 심판과 구단 물리치료사를 밀쳐내는 돌발행동으로 물의를 빚기도 했다. 독일 언론에서도 '이성을 잃었다'며 거센 비난이 쏟아졌고, 황희찬은 결국 공식사과를 해야만했다.황희찬은 대한민국 국가대표팀에서도 은퇴설, 불화설 등의 중심에 서면서 손흥민, 김민재 등 동료선수들과 '공동 입장문'을 내고 해명하기도 했다. 또한 개인사 문제로 소송을 당하는 등 구설수가 끊이지 않고 있다.황희찬은 소속팀에서의 부진, 경기장 안팎에서의 연이은 논란으로 대한민국 국가대표팀 발탁에도 의문부호가 붙기도 했다. 그나마 지난 11월 A매치 2연전에서는 예상과 달리 도움 1개를 기록하는 등 좋은 활약을 선보인 바 있다. 하지만 대표팀에서도 득점은 없었고, 소속팀에서 돌아가서도 상승세를 이어가지 못했다.독일 유력 매체 '빌트'는 분석기사를 통하여 최근 샬케의 경기력에 작심 비판을 쏟아냈다. 23일 파더보른과의 경기 전에 나온 보도에서 빌트는 "샬케는 122년의 구단 역사에서 공격진이 이렇게 끔찍할 정도로 형편없었던 적은 단 한 번도 없었다"고 지적했다.황희찬의 이름도 언급됐다. 빌트는 "황희찬, 주니어 아다무, 무사 실라로 구성된 공격진은 현재 분데스리가 1부 수준에 미치지 못하고 있다. 샬케는 공격에서 완전히 무기력하다. 그럼에도 구단 수뇌부는 어떻게 대처해야할지 모르고 있는 듯 하다"라고 강하게 비판했다. 샬케 구단 레전드들도 팀의 경기력과 공격진의 부진에 비판적인 반응을 쏟아내고 있다.파더보른전 참패 이후 경질설에 휘말린 무슬리치 샬케 감독은 같은 날 독일 매체 '스카이스포츠 독일'의 인터뷰에서 "할 말이 없다. 변명거리를 찾으려 해서도 안 된다. 우리는 오늘 보여준 경기력을 부끄러워해야 한다"라고 고개를 숙였다.한편으로 무슬리치 감독은 "경기 결과는 내 책임이다. 하지만 주축 선수들도 첫날부터 제 몫을 해온 건 로리스 카리우스뿐이었다. 그것만으로는 부족하다. 지금의 선수단 구성으로는 분데스리가 수준에 미치지 못한다"라며 작심발언을 하기도 했다.어렵게 성사된 임대 이적이었지만, 현재까지 황희찬과 샬케의 현실은 기대와는 정반대로 흘러가고 있다. 이대로라면 황희찬으로서는 지난해 울버햄튼에 이어 2년연속 소속팀이 강등되는 불명예에 처할수도 있는 상황이다. 황희찬 역시 득점으로 자신의 가치를 증명하지 못한다면, 이제 강등권팀에서 주전경쟁에서 밀려날수 있다는 위기의식이 높아지고 있다.