한국 피겨스케이팅 여자 싱글의 신지아(세화여고)가 시니어 그랑프리 첫 메달을 금메달로 장식했다.쇼트프로그램에서 2위에 자리했던 신지아는 프리스케이팅에서 점프와 스핀, 스텝 시퀀스를 안정적으로 수행하며 일본의 지바 모네를 제치고 정상에 올랐다. 시니어 무대에 데뷔한 지난 시즌 그랑프리 대회에서 7위와 5위를 기록했던 신지아는 네 번째 출전 만에 첫 우승을 거뒀다.신지아는 28일 일본 도쿄 게이오 아레나 도쿄에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 77.55점, 예술점수(PCS) 67.98점을 합쳐 145.53점을 받았다. 전날 쇼트프로그램에서 기록한 75.31점을 더한 총점은 220.84점이다.쇼트프로그램에서 77.12점으로 선두였던 지바는 프리스케이팅에서 137.45점을 받아 총점 214.57점으로 2위에 머물렀다. 신지아는 쇼트프로그램에서 1.81점 뒤졌지만 프리스케이팅에서 8.08점을 더 얻어 순위를 뒤집었다. 최종 격차는 6.27점이었다.신지아는 프리스케이팅에서 트리플 살코와 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션, 트리플 루프 등을 수행했다. 프로그램 후반에는 트리플 플립 두 차례에서 이 관련 판정을 받았지만, 감점 없이 연기를 마쳤다. 점프 7개를 포함한 프로그램을 완주했고, 스핀과 스텝 시퀀스에서도 최고 난도인 레벨 4를 받았다.피겨스케이팅의 기술점수는 점프와 스핀, 스텝 시퀀스 등 각 요소의 기본점에 수행점수(GOE)를 더해 산출한다. 기본점은 요소의 난도에 따라 정해지고, 수행점수는 점프의 높이와 비거리, 착지의 안정성, 스핀과 스텝의 속도·자세·정확성 등을 평가한다.신지아는 기술 요소에서 기본점 63.81점에 수행점수 13.74점을 더해 77.55점을 확보했다. 특히 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션에서 11.53점을 받는 등 주요 점프에서 가산점을 얻었다.예술점수는 프로그램 구성과 표현, 스케이팅 기술을 평가한다. 신지아는 이 부문에서도 67.98점을 받았다. 기술 요소를 수행하는 데 그치지 않고 프로그램 전체의 흐름과 표현에서도 점수를 쌓은 결과다. 쇼트프로그램에서 앞선 지바를 따라잡아야 하는 상황에서 기술과 예술 양쪽의 점수를 고르게 확보한 것이 역전 우승으로 이어졌다.이번 대회에서 신지아는 쇼트프로그램 75.31점, 프리스케이팅 145.53점, 총점 220.84점으로 세 부문 모두 개인 최고 기록을 새로 썼다. 종전 최고 기록은 쇼트프로그램 74.93점, 프리스케이팅 141.02점, 총점 212.43점이었다. 특히 프리스케이팅과 총점에서 기존 기록을 끌어올리며 시니어 무대에서 성장한 모습을 보였다.쇼트프로그램 선두였던 지바는 프리스케이팅에서도 137.45점을 얻었지만 신지아의 점수를 넘어서지는 못했다. 지바는 트리플 루프에서 넘어져 감점을 받았고, 이후 점프에서도 회전수와 에지 판정이 이어졌다.반면 신지아는 후반부 트리플 플립에서 에지 관련 판정을 받았지만 넘어짐 없이 프로그램을 마쳤다. 두 선수의 프리스케이팅 점수 차는 8.08점으로, 쇼트프로그램의 격차를 뒤집기에 충분했다.한국의 유영(경희대)도 시상대에 올랐다. 쇼트프로그램에서 71.42점으로 4위였던 유영은 프리스케이팅에서 128.57점을 받아 총점 199.99점으로 최종 3위를 기록했다. 프리스케이팅에서도 4위였지만, 쇼트프로그램에서 앞섰던 선수들을 총점으로 제치며 동메달을 확보했다.한국 선수가 시니어 그랑프리 여자 싱글에서 우승한 것은 2022년 김예림의 NHK 트로피 우승 이후 4년 만이다. 신지아는 김연아와 김예림에 이어 시니어 그랑프리 여자 싱글 금메달을 따낸 세 번째 한국 선수가 됐다. 이번 대회에서는 신지아가 금메달, 유영이 동메달을 차지하며 한국 여자 싱글이 함께 입상했다.다만 신지아의 NHK 트로피 우승이 그랑프리 파이널 출전으로 이어지지는 않았다. 그랑프리 파이널은 시즌 그랑프리 시리즈에서 획득한 랭킹 포인트를 합산해 각 종목 상위 6명이 출전하는 왕중왕전이다. 한 대회 성적만으로 출전권이 결정되는 방식은 아니다.신지아는 이번 시즌 앞선 그랑프리 대회에서 6위를 기록해 5점을 얻었고, NHK 트로피 우승으로 15점을 추가했다. 합산 포인트는 20점으로, 마지막 출전권을 확보한 조지아의 아나스타시아 구바노바(22점)에게 2점 뒤졌다. 한국은 이번 시즌 남녀 싱글에서 모두 그랑프리 파이널 출전권을 따내지 못했다.파이널 진출은 놓쳤지만 신지아는 시니어 그랑프리 첫 우승과 개인 최고 기록 경신을 함께 이뤘다. 주니어 무대에서 두각을 나타낸 뒤 시니어로 올라온 신지아가 국제대회에서 우승 경쟁력을 보여줬다는 점에서 이번 NHK 트로피는 시즌의 중요한 성과로 남게 됐다.