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tvN '그냥사람친구'CJ ENM
원로 배우들의 범상치 않은 동반 여행이 TV 예능에 한 획을 그은 후 벌써 13년이란 시간이 흘렀다. 나영석 PD가 다시 그 시절의 향수를 담은 신작을 내놓았다. 지난 27일 첫 방송된 tvN <그냥사람친구>(아래 '그사친')는 <꽃보다 할배>(2013~2018)의 뼈대에 새 얼굴을 더한 여행 예능이다.
지난 10여 년 사이 여행 예능은 TV와 유튜브, OTT 어디서나 흔한 콘텐츠가 됐고, 나 PD의 이름 앞에는 '또 여행이냐'는 피로감도 따라붙었다. <그사친> 역시 방영 전에는 시큰둥한 반응을 피하기 어려웠지만 첫 회에서 기대 이상의 웃음을 선사하며 선전했다.
이서진을 중심으로 한 조합이 자연스럽게 그때의 추억을 떠올리게 하는 가운데, 김용건+박정수, 한지민+몬스타엑스 주헌+트와이스 정연이 합류해 독특한 구도를 완성했다. 낯익은 연출 문법 속에서도 세대를 초월한 출연진이 만들어내는 의외의 호흡에 시청자들 역시 호의적인 반응을 보였다.
같은 듯 달라진 여행의 문법