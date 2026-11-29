▲tvN '그냥사람친구' CJ ENM

이 과정에선 '팀장' 한지민이 큰 역할을 담당한다. "본인은 리더보다 팔로워 체질"이라며 부담스러워했지만, 숙소 예약과 단체 대화방 개설에 앞장서며 추진력을 보여줬다. 이서진 앞에서는 좀처럼 지지 않으려는 막냇동생 같다가도 주변을 살뜰히 챙긴다.



나 PD 예능에 새롭게 고정으로 합류한 주헌도 의외의 수확이다. 출연진에게 운동화를 선물하고 이동 경로를 꼼꼼히 조사하며 길잡이를 자처했지만, 트램 정류장으로 가는 길에서 방향을 잘못 짚었다. 진땀을 흘리는 주헌의 허당기와 길을 바로잡아준 정연의 순발력, 이를 따뜻하게 격려하는 선배들의 모습이 어우러지며 세대교체의 훈훈한 재미를 완성했다.



다만 걱정되는 부분도 일부 존재했다. 방영 직전 진행된 제작발표회에서 이서진은 한지민을 두고 "갱년기를 앓는 게 아닌가" 등의 표현을 사용해 논란을 불러 일으켰다. 무심한 직설은 이서진을 '예능 치트키'로 만든 자산이지만 선을 넘는 농담은 자칫 눈살을 찌푸리게 하는 양면성을 지닌다. 솔직함의 재미를 살리되 상대를 존중하는 배려의 선을 지키는 것, 앞으로의 여정에서 함께 고민해야 할 지점이다.



그럼에도 첫 회만 놓고 보면 <그사친>은 익숙한 여행 예능의 안정감에 새 조합의 가능성을 더했다. 한지민의 추진력과 주헌의 허당 길잡이, 김용건·박정수의 노련한 케미가 프로그램에 활력을 불어넣었다. 한편 방송 말미에는 갑작스러운 폭우가 예고되는 등 이번 여행에 또 다른 난관을 예고했다. 그 속에서 이들이 만들어갈 또 다른 우정의 풍경이 궁금해진다.

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