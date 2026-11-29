EPA=연합뉴스

2026-27 스페인 라 리가 14라운드

(에스타디오 마누엘 마르티네스 발레로, 스페인 엘체 - 2026년 11월 29일)

엘체 2 - 네투 26' 상가레 48'

아틀레티코 마드리드 3 - 그리말도 5' 이강인 7' 알바레스 41'

골 세리머니 하는 아틀레티코 마드리드의 이강인.이강인이 11경기 만에 시즌 3호골을 작렬하며, 기나긴 골 침묵을 해소했다. 소속팀 아틀레티코 마드리드는 이강인의 활약을 앞세워 3연승을 질주했다.아틀레티코는 29일 오전 2시 30분(이하 한국 시간) 스페인 엘체의 에스타디오 마누엘 마르티네스 발레로에서 열린 2026-27 스페인 라 리가 14라운드 원정 경기에서 엘체에 3-2로 승리했다.이로써 아틀레티코는 11승 1무 2패(승점 34)를 기록하며, 선두 바르셀로나(승점 36)와의 격차를 2점으로 좁혔다. 엘체는 승점 11에 머무르며 19위를 유지했다.아틀레티코는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 이강인-훌리안 알바레스가 투톱으로 출격한 가운데 중원은 알렉스 바에나-모르텐 히울만-파블로 바리오스-줄리아노 시메오네로 구성됐다. 수비는 알레한드로 그리말도-다비드 한츠코-마르크 푸빌-마르코스 요렌테, 골키퍼 장갑은 얀 오블락이 꼈다.아틀레티코는 경기 초반부터 승기를 잡았다. 전반 4분 이강인의 발에서 시작된 공격이 날카로웠다. 이강인으로부터 패스를 받은 그리말도는 공을 빼앗겼지만 다시 압박을 가했고, 수비수에게 걸려넘어지며 페널티킥을 유도했다. 직접 키커로 나선 그리말도의 페널티킥 선제골로 아틀레티코가 리드를 잡았다.이번에는 이강인이 해결사로 나섰다. 전반 7분 상대 진영에서 강한 전방 압박이 주효했다. 협력 수비를 통해 레돈도의 공을 가로챈 이강인은 페널티 박스 안으로 진입하자마자 왼발슛으로 골망을 갈랐다.이후에도 아틀레티코가 경기를 지배하며 추가골을 노렸다. 전반 10분 알바레스의 감아차기 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔고, 19분 이강인이 시도한 슈팅은 수비에 막혔다.아틀레티코는 전반 26분 뜻하지 않은 실수로 실점을 허용했다. 푸빌이 골키퍼에게 백패스를 하려고 하는 과정에서 치명적인 실수를 범하자 이 공을 가로챈 네투가 골키퍼와의 일대일 기회에서 마무리지었다.좋은 흐름이 깨진 탓인지 아틀레티코는 수비 난조를 범하며 잠시 엘체의 파상공세에 흔들리는 모습을 보였다. 하지만 전반 41분 추가골로 분위기를 반전시켰다. 푸빌을 거쳐 패스를 받은 시메오네가 낮은 크로스를 보냈고, 바에나가 알바레스에게 패스를 내줬다. 알바레스는 왼쪽 페널티 박스에서 타이밍을 빼앗는 왼발슛으로 세 번째 득점을 터뜨렸다.후반 3분 엘체는 한 골을 따라붙었다. 상가레의 중거리슛이 한츠코의 다리를 맞고 굴절되며 골문으로 빨려들어갔다. 아틀레티코의 디에고 시메오네 감독은 후반 11분 바에나 대신 조너선 데이비드를 투입하며, 이강인의 위치를 왼쪽 윙어로 옮겼다.아틀레티코는 좀처럼 득점에 근접하는 기회를 창출하지 못했다. 전반에 비해 공격력이 다소 무뎠다. 이강인은 후반 25분 로드리고 멘도사와 교체되면서 그라운드를 빠져나갔다.후반 중반을 넘어서며 경기는 치열한 난타전 양상을 드러냈다. 후반 29분 알바레스의 패스를 받은 멘도사가 슈팅하려는 찰나에 상대 수비의 태클에 저지되고 말았다. 1분 뒤 세페다의 감아차기 슈팅은 골문 왼쪽으로 살짝 벗어났다. 후반 35분 조니, 39분 알바레스의 슈팅이 전부 무산되면서 아틀레티코는 불안한 한 골 차 리드를 유지했다.아틀레티코는 시메오네 대신 센터백 자원인 로뱅 르노르망을 투입하며 포메이션을 5-3-2로 전환하고, 잠그기에 돌입했다. 아틀레티코는 실점하지 않고 버텨내며 결국 귀중한 승점 3을 획득했다.이강인은 지난 3시즌 동안 프랑스의 명문 파리 생제르맹에서 활약했다. 기쁨과 아쉬움이 교차했던 3년의 시간이었다. 아시아 선수 역대 최초로 UEFA 챔피언스리그 우승 2회를 달성하고도 이강인은 주연보단 조연에 가까운 입지였다. 이강인은 올 여름 스페인의 명문 아틀레티코로 이적하며 새로운 도전을 선택했다. 아틀레티코는 미국 MLS로 떠난 레전드 앙투안 그리즈만의 등번호 7번을 이강인에게 부여할만큼 높은 기대감을 드러냈다.이강인은 리그 1라운드 말라가전에서 데뷔골을 기록하며, 아틀레티코 팬들과 시메오네 감독에게 눈도장을 찍었다. 이후 주전 자리를 꿰찬 그는 최전방 투톱의 한 자리 혹은 오른쪽 윙어로 꾸준하게 출전 기회를 부여받았다.3라운드 세비야전 1도움, 6라운드 오사수나전에서 1골을 기록하며 순조로운 스타트를 끊었다. 또한 이강인은 지난 19일 아시아축구연맹(AFC)에서 발표한 올해의 남자 국제선수상으로 선정되며, 2025년 첫 번째 수상에 이어 역대 최초로 2회 연속 수상의 영예를 안았다.그러나 최근 아틀레티코에서의 활약상은 다소 아쉬움이 남았다. 시즌 초반 페이스와는 달리 이강인의 공격 포인트가 종적을 감췄다는 데 있다. 특유의 탈압박과 테크닉, 날카로운 왼발 패스로 위력을 떨친 것에 반해 공격 포인트 생산성에서는 심각한 문제를 노출한 것이다.이강인은 리그 14라운드 엘체전에서 비로소 답답했던 혈을 뚫었다. 시메오네 감독이 추구하는 전방 압박에 적극적으로 참여했고, 공 탈취에 이은 정확한 왼발 슈팅을 상대 골문 하단 구석에 꽂아넣었다. 지난 9월 16일 오사수나전 이후 무려 73일 만에 터진 시즌 3호골이었다.이날 이강인은 70분을 소화하며 1골을 포함, 패스 성공률 82%, 터치 41회, 지상 볼 경합 성공 43%, 태클 2회, 리커버리 2회 등 공수 양면에서 눈부신 활약을 선보였다.