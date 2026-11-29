한국프로축구연맹

인천 유나이티드 FC 이청용서른 중반을 넘긴 선수가 새 유니폼을 입거나 계약을 연장하면 박수보다 질문이 먼저 나온다. 왜 지금 저 선수를 데려왔느냐는 질문이다. 예전 같은 실력을 보여줄 수 있겠느냐는 의심도 함께 따라붙는다. 같은 자리를 젊은 선수에게 주는 편이 낫지 않으냐는 목소리도 나온다. 노장과의 계약은 늘 구단이 해명해야 하는 선택처럼 여겨진다.그런데도 올 시즌 30대 후반 선수에게 먼저 손을 내민 팀들이 있었다. 누군가는 새 팀을 찾지 못하고 있었고, 누군가는 기존 팀에서 자리를 잃었으며, 누군가는 은퇴를 고민하고 있었다. 팀들은 나이보다 그 선수가 그라운드에서 할 수 있는 일을 보고 결정을 내렸다.그 결정이 옳았는지는 결국 경기장에서 드러난다. 이름값이나 과거 경력은 답이 되지 못한다. 감독이 그를 얼마나 믿고 내보냈는지, 그라운드에서 팀에 무엇을 더했는지, 기록으로 무엇을 남겼는지가 지금의 실력을 말해준다.세 선수는 올 시즌 그라운드 위에서 그 질문에 대답하고 있다. 다만 대답은 아직 끝나지 않았다. 시즌은 막바지에 이르렀지만, 30대 후반의 세 선수는 여전히 팀의 마지막 싸움 한가운데에 서 있다.지난겨울 '블루드래곤' 이청용의 경우 '골프 세리머니' 논란 속에 울산과의 계약이 끝났다. 새 팀을 찾지 못해 은퇴 이야기까지 나왔다. 손을 내민 곳은 1부로 막 돌아온 인천 유나이티드였다. 윤정환 감독은 "누구나 실수할 수 있다"라며 "팀에 도움이 되는 선수라고 판단했다"라고 말했다. 이청용은 "이 선택이 틀리지 않았음을 앞으로 경기장에서 보여줄 수 있었으면 좋겠다"라고 화답했다.그 말은 시즌 내내 지켜졌다. 이청용은 인천이 치른 36경기에 모두 출전했다. 출전 시간은 2,870분으로, 팀이 치른 경기 시간의 77.6%를 책임졌다. 시즌 기록은 3골 2도움이다.가장 빛난 경기는 5월 광주 전이었다. 투톱의 한 축으로 선발 출전한 그는 전반 26분 수비 뒷공간으로 찔러 넣은 패스로 페리어의 선제골을 도왔다. 후반에는 동료들이 맡긴 페널티킥을 직접 성공시켰다. 인천 데뷔골과 데뷔 도움을 한 경기에서 올리며 4-0 대승을 이끌었고, 15라운드 MVP에 올랐다.공격포인트보다 눈에 띄는 것은 경기 속 역할이다. 이청용은 측면과 최전방을 자유롭게 오가며 공격을 풀었고, 상대 압박 속에서도 공을 지켜냈다. 그가 얻어낸 파울 52개는 팀 내 공동 1위, K리그1 전체 공동 5위다. 반칙이 아니면 막기 어려운 선수였다는 뜻이다.상대 진영에서 공을 다루는 비중도 컸다. 공격 지역 패스 성공 358회는 풀백 이주용에 이어 팀 내 2위이자 K리그1 전체 7위다. 90분당으로 따져도 11.2회로 팀에서 가장 많고, 1,000분 이상 뛴 K리그1 선수 가운데 7번째다. 크로스 성공 26개 역시 팀 내 2위다. 인천 공격의 상당 부분이 그의 발끝을 거쳐 갔다.인천은 승격 첫 해에 파이널A에 오른 데 이어 이제 아시아 무대까지 넘보고 있다. 은퇴 기로에 섰던 만 38세 선수는 그 시즌의 모든 경기에 이름을 올리며 자신의 선택이 틀리지 않았음을 증명하고 있다.