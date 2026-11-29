여전히 공격은 답답하고 수비는 불안했다. 강력한 압박을 구사하고자 했으나 허점은 여전했고, 그렇게 맨체스터 유나이티드는 또 패배를 떠안았다.마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨체스터 유나이티드는 29일 오전 0시(한국시간) 올드 트래포드에서 열린 '2026-27 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 12라운드 브렌트퍼드에 0-4로 완패했다. 이로써 맨유는 1승 5무 6패 승점 8점 19위에 자리했다.시즌 개막 후 11경기서 단 1승에 그치며 최악의 출발을 선보이고 있는 이들은 이번 라운드서 브렌트퍼드와 격돌했다. 객관적 전력상 우위를 점했으나 결과는 처참했다. 전반 19분·32분에 칼럼 윌슨에 멀티 실점을 내줬다.후반에 반격에 나섰으나 후반 36분 문전 앞 혼전 상황에서 볼을 처리하지 못하며 아예르에 실점했고, 종료 직전에는 케빈 샤데에 쐐기 골을 허용하면서 0-4 완패를 당했다.이로써 맨유는 1961년 이후 65년 만에 리그 3경기 연속 4실점 이상을 기록하는 불명예를 떠안았다. 리그 개막 후 12경기서 단 1승에 그치고 있는 가운데 브렌트퍼드와 맞대결에서는 이전 답습하고 있는 문제점이 그대로 나왔다는 부분은 매우 치명적이다.이번 시즌 정식 감독으로 전환된 마이클 캐릭 감독 체제로 시즌을 시작했던 맨유는 답답한 모습이 나왔지만, 공격 기회가 부족했던 팀은 아니었다. 개막 후 10경기서 리그 내 가장 많은 슈팅인 193회 슈팅을 시도, 144회라는 기회 창출을 해냈다.그러나 문제는 득점력이었다. 실제 득점으로 이어졌던 횟수는 14번에 그쳤고, 이는 리그 내에서 득점 전환율이 가장 낮은 팀이었던 것. 특히 지난 시즌에는 역습으로 재미를 봤으나 이번 시즌은 로우 블록으로 내려앉은 팀을 상대로 파훼법을 제시하지 못하는 모습이었다.수비도 문제가 확실했다. 평균 이동 거리가 이번 시즌 112.5km로 20개 팀 중 19위에 해당했던 가운데 공수 전환 시 기동력·수비 균열 문제점을 뚜렷하게 나타났다. 개막 후 10경기서 19실점이라는 최악의 수치를 기록했고, 이는 곧 팀의 붕괴로 이어졌다.공수에서 문제점이 확실했던 상황 속 부임한 포체티노 감독 역시 이런 부분을 해결하지 못하고 있다. 데뷔전이었던 리버풀전에서는 수비 라인 문제와 더불어 레니 요로의 퇴장이 겹치면서 0-4 패배를 맛봤고, 주중 스포르팅 원정에서도 실수가 나오면서 무승부에 그쳤다.그리고 이번 브렌트퍼드전, 이런 모든 문제점이 총체적으로 나타나면서 홈에서 굴욕적인 패배가 나왔다. 포체티노 감독은 본인이 가장 잘 사용할 수 있는 4-2-3-1 전형에 강력한 전방 압박과 함께 종적인 패스로 상대 수비진을 파괴하도록 시도했으나 역부족이었다.오히려 높게 올라온 뒷공간을 브렌트퍼드가 잘 요리했고, 전반에만 단 2번의 유효 슈팅으로 2골을 터뜨리면서 전술적인 허점을 제대로 공략했다. 반면 맨유는 54%의 점유율을 기록하며 주도적인 경기 운영을 펼쳤으나 낮게 내려선 수비진을 파괴하지 못했다.전반 12번의 슈팅 중 단 3개만이 골대 안으로 들어갔고, 빅찬스를 3번이나 만들었으나 모두 놓치는 최악의 결정력이 나타났다. 후반에는 더 무너졌다. 급한 마음 탓에 공격 정확성은 더 떨어졌고, 득점하기 위해 라인을 올렸으나 이 역시 공략당하면서 되려 추가 실점을 헌납한 것.포체티노 감독 부임 이전부터 이어진 공수 양면의 문제점은 여전히 해결되지 않았다. 특히 이번 경기에서는 공격 과정에서 볼을 잃은 뒤 수비 전환마저 늦어지면서 상대에게 기회를 내주는 악순환이 반복됐고, 결국 기존의 약점이 더욱 뚜렷하게 드러났다.영국 매체 <가디언> 역시 맨유의 경기력을 강하게 비판했다. 매체는 "맨유는 공격부터 수비까지 또 한 번 참담한 경기력을 보여줬다"라며 "포체티노 감독의 팀은 공격도 수비도 제대로 하지 못하고, 중원마저 약점으로 전락했다"라고 혹평했다.허니문은 3경기 만에 완벽하게 끝났다. 시작과 함께 위기에 몰린 포체티노 감독은 과연 빡빡한 일정이 이어지는 가운데 완벽한 해결책으로 반등에 성공할 수 있을까.한편, 맨유는 내달 3일(한국시간) 뉴캐슬 유나이티드를 상대로 반등을 노리게 된다.