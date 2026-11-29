KB가 부산 원정에서 BNK를 완파하고 단독 3위로 올라섰다.
김완수 감독이 이끄는 KB 스타즈는 28일 부산 사직실내체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 2라운드 BNK 썸과의 원정 경기에서 77-61로 승리했다. 3쿼터까지 58-52로 6점 차의 근소한 리드를 지키던 KB는 4쿼터에서 19-9로 점수 차를 벌리면서 16점 차의 여유 있는 승리를 따냈다. 4연패 후 3연승을 내달리며 정상 궤도에 오른 KB는 BNK를 제치고 단독 3위로 올라섰다(4승 5패).
KB는 허예은이 3점슛 3방을 포함해 15득점 8어시스트 2스틸로 활약했고 이채은도 3점슛 3방을 터트리며 11득점으로 외곽에서 힘을 보탰다. 3년 차 포워드 송윤하 역시 11득점 7리바운드를 기록하며 알토란 같은 활약을 선보였다. 하지만 KB의 3연승과 3위 등극을 이끈 주역은 역시 이 선수였다. 27분 45초만 뛰고도 26득점 20리바운드 5어시스트로 코트를 지배했던 'WKBL의 여제' 박지수가 그 주인공이다.
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