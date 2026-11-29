한국여자농구연맹

28일 BNK전에서 26득점 20리바운드로 코트를 지배한 박지수는 득점과 리바운드를 비롯한 4개 부문에서 선두로 도약했다.사실 KB는 정규리그가 아닌 챔프전 우승을 목표로 하는 팀이기 때문에 박지수를 무리해서 복귀시킬 이유가 전혀 없었다. 하지만 여자농구에서는 초반 기세가 시즌 중·후반까지 이어지는 경우도 적지 않기 때문에 박지수가 없는 초반 KB의 성적을 우려하는 농구팬들도 적지 않았다. 실제로 BNK와의 개막전에서 29점 차 완패를 당한 KB는 시즌 개막 후 6경기에서 1승 5패로 부진하며 최하위로 추락했다.박지수가 결장한 경기에서의 고전은 누구나 예상할 수 있었지만 KB는 지난 14일 삼성생명전에서 박지수가 코트로 돌아왔음에도 좀처럼 반등을 하지 못했다. 박지수는 14일 삼성생명전 19득점 15리바운드, 18일 신한은행전 17득점 15리바운드, 21일 신한은행전 25득점 12리바운드를 기록하며 충분히 제 역할을 해냈다. 하지만 KB는 박지수 복귀 후 치른 3경기를 모두 패하면서 4연패의 수렁에 빠졌다.그렇게 일부 농구팬들로부터 '박지수의 지배력도 예전만 못하다'는 비판이 나올 때 쯤 박지수와 KB는 화려하게 부활했다. 22일 삼성생명전에서 15득점 19리바운드를 기록하며 KB의 대승(70-44)과 함께 4연패 탈출을 이끈 박지수는 25일 우리은행전에서도 18득점 16리바운드로 KB의 시즌 첫 연승을 견인했다. 박지수가 골밑을 든든히 지키면서 허예은, 이채은, 송윤하 등 다른 선수들의 경기력도 함께 살아났다.그리고 박지수는 28일 자신이 뛰지 못한 개막전에서 KB에게 29점 차 패배의 수모를 안겼던 BNK를 상대로 확실한 설욕에 성공했다. 27분 45초 동안 코트를 누빈 박지수는 20번의 슛을 시도해 65%의 성공률로 26득점을 올렸고 무려 20개의 리바운드(공격 리바운드 11개)를 걷어냈다. BNK의 이날 경기 전체 리바운드가 22개에 불과했으니 BNK는 팀 전체가 박지수 한 명에게 골밑을 유린 당했다고 해도 전혀 과장이 아니다.박지수는 BNK전 활약을 통해 20득점 16.2리바운드 3.8어시스트 1.7블록슛으로 득점, 리바운드, 2점 성공률(62%), 공헌도(262.20점) 부문에서 모두 1위로 올라섰다. 반면에 출전 시간은 평균 27분 25초로 전체 20위 밖에 되지 않는다. 물론 4승 5패는 여전히 KB에게 어울리지 않는 성적이지만 '국보센터' 박지수가 다시 리그를 폭격하고 있는 만큼 KB도 모든 구단들이 경계하는 '디펜딩 챔피언'의 위용을 되찾았다.